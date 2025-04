Serie B: il Palermo passa a Catanzaro e aggancia le Aquile in classifica, scatto Sudtirol in chiave salvezza

SUDTIROL-JUVE STABIA 2-0

Il Sudtirol accoglie la Juve Stabia al Druso di Bolzano, dove le Vespe perdono subito Buglio per infortunio: il centrocampista viene portato fuori dal campo in barella, tra gli applausi di sostegno da parte del pubblico presente sugli spalti. A sbloccare il risultato sono allora i padroni di casa al 18’ con Odogwu, bravo a sfruttare un pasticcio difensivo degli ospiti. I biancorossi chiedono poi un calcio di rigore al 23’, ma non l’ottengono, con Castori espulso dall’arbitro per delle proteste davvero esagerate. A beneficiare di un penalty è invece la Juve Stabia al 67’, per quello che sembra inizialmente un contatto tra Giorgini e Sgarbi in area: il Var richiama però al monitor l’arbitro, il quale torna sui propri passi e revoca il rigore, ammonendo invece Sgarbi per simulazione. Il Sudtirol tira allora un sospiro di sollievo e al 78’ si porta pure sul 2-0: a raddoppiare è Merkaj, dopo un’ottima giocata di Odogwu. Bellich colpisce invece una traversa in pieno recupero. I biancorossi centrano così un successo molto importante in chiave salvezza, salendo a 38 punti e portandosi a +3 sia sulla zona playout che su quella retrocessione. Ferma a 50 punti rimane invece la Juve Stabia, a -6 dal quarto posto.