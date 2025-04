Sampdoria, inizia la nuova era: primo allenamento per Evani-Lombardo. Ma Mancini: "Io tifoso, non sarò consulente"

La Sampdoria ai sampdoriani. È iniziata oggi la nuova era in casa Doria dopo la rivoluzione voluta ieri dal presidente Manfredi per evitare lo spettro della retrocessione in Serie C. Interrotti i rapporti con Pietro Accardi e Leonardo Semplici, la società ha deciso di affidare la panchina ad Alberico Evani e l'ex vice di Roberto Mancini, che sarà affiancato in panchina da un altro doriano doc come Attilio Lombardo, ha diretto oggi a Bogliasco la prima seduta d’allenamento di questa sua nuova avventura e iniziato a preparare la sfida al Cittadella. Ufficiale Andrea Mancini nuovo ds: il figlio di Roberto era a Bogliasco ma si attendeva soltanto che si liberasse contrattualmente dal Barcellona. Per lui è un ritorno visto che era stato l'uomo mercato della Sampdoria nella passata stagione. Al suo fianco Giovanni Invernizzi, già club manager blucerchiato e da oggi nuovo coordinatore dell'Area Tecnica. In serata Roberto Mancini ha smentito sui social un suo coinvolgimento nel ruolo di direttore tecnico: "Sono a smentire le informazioni emerse negli ultimi giorni di un mio ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria - si legge nel post su X - Sono il primo tifoso e spero che possa risolvere i suoi problemi. Spero di tornare al più presto al mio lavoro di allenatore". Angelo Gregucci sarà il collaboratore tecnico. Presente all'allenamento anche il presidente Matteo Manfredi.