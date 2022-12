Prima vittoria per la Ternana di Andreazzoli, beffato il Cagliari

SERIE B

I rossoverdi battono 1-0 il Cagliari: al Liberati decide il rigore all'8' di Falletti, mentre Pavoletti sbaglia dal dischetto al 76'

© ipp La sedicesima giornata di Serie B si apre con la vittoria della Ternana sul Cagliari: al Liberati finisce 1-0. Prima gioia sulla panchina dei rossoverdi per Aurelio Andreazzoli, che sale momentaneamente al terzo posto con 25 punti grazie al rigore causato da Obert su Partipilo e trasformato da Falletti all'8'. I sardi di Liverani sbagliano invece dal dischetto al 76' con Pavoletti e crollano dopo cinque pareggi di fila, restando fermi a 19.

La sedicesima giornata di Serie B si apre al Liberati e, a decidere il match in Umbria, sono i rigori. La Ternana batte 1-0 il Cagliari dal dischetto e torna a sorridere dopo sei turni, centrando la prima vittoria dell'era Andreazzoli. La sfida si sblocca già all'8': Obert stende in area Partipilo e Falletti non sbaglia il duello con Radunovic. Nella ripresa, i rossoverdi insistono e nella ripresa sfiorano il raddoppio con il tap-in fuori di Agazzi, che perdona la respinta non eccezionale di Radunovic.

A garantire poi la vittoria ai padroni di casa ci pensa Iannarilli: al 72', infatti, Di Tacchio tocca con la mano il pallone in area e provoca il secondo rigore del match. Dopo una lunga pausa che porta anche all'on-field review, Massa concede la massima punizione, ma dagli undici metri Pavoletti, entrato da dieci minuti al posto di Lapadula, si fa ipnotizzare dal portiere rossoverde. Iannarilli blocca anche Falco nel finale e certifica i tre punti della Ternana, momentaneamente terza a 25 punti. Si prolunga, invece, il digiuno di vittorie del Cagliari di Liverani: sono ora otto le partite senza successi compresa la sconfitta con il Bologna in Coppa Italia, con i sardi fermi a quota 19 insieme a Pisa e Cittadella.