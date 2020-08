Playoff Serie B: il Chievo piega 2-0 lo Spezia nella semifinale di andata

SERIE B

Nella prima semifinale dei playoff di Serie B, il Chievo vince in casa 2-0 sullo Spezia la sfida di andata. Succede tutto nei primi minuti, quando Djordjevic insacca al 2’ su calcio d’angolo e Segre finalizza un cross di Obi al 9’. Nella ripresa Semper para un rigore a Matteo Ricci. Un risultato che fa sognare i veronesi e che mette in difficoltà gli spezzini, che dovranno fare almeno due gol nella gara di ritorno per continuare a rincorrere la Serie A.

Dopo aver piegato l’Empoli nel turno precedente dei playoff di Serie B, il Chievo supera anche lo Spezia nella semifinale di andata. I padroni di casa, favoriti dalle assenze di Capradossi, Marchizza, Mastinu e Federico Ricci tra le fila avversarie, vanno in gol dopo soli 120 secondi: Esposito batte un corner e Djordjevic vince il duello con Erlic, battendo Scuffet con un destro dall’area piccola, che s’insacca sotto la traversa. Al 9’, poi, gli uomini di Aglietti raddoppiano con Obi, che galoppa sulla sinistra ed effettua un cross basso; Segre si inserisce e con il piattone destro mette in rete. In seguito al doppio svantaggio, i liguri attaccano e al 40’ Semper deve mettere i guantoni per salvare i suoi da un tiro di Matteo Ricci.

Nella ripresa gli spezzini si rendono ancora pericolosi, ma al 58’ lo stesso Matteo Ricci si fa parare un rigore da Semper, uomo partita degli scaligeri. Al 60’, invece, è la traversa a impedire allo Spezia di accorciare le distanze. L’incontro termina 2-0 a favore del Chievo, che centra un palo al 90’ e che è più vicino alla finale playoff. Per fare compagnia a Benevento e Crotone sul volo per la Serie A, gli uomini di Italiano dovranno fare gli straordinari: segnare almeno due gol senza subirne nella semifinale di ritorno, che si giocherà a La Spezia il prossimo 11 agosto.