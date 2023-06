Playoff Serie B: Cagliari in finale col brivido, sfiderà il Bari

SERIE B

I sardi pareggiano 0-0 al Tardini ed eliminano il Parma. Due gol annullati a Lapadula e Bonny

© Twitter Parma Sarà Bari-Cagliari la finale playoff di Serie B. Al Tardini, infatti, i sardi pareggiano 0-0 la semifinale di ritorno con il Parma e passano in virtù del 3-2 dell'andata maturato all'Unipol Domus. La sfida si chiude con due gol annullati dal Var: uno a Lapadula e uno a Bonny. La formazione di Ranieri giocherà dunque l'andata in casa il prossimo 8 giugno, mentre il ritorno sarà l'11 al San Nicola: in palio un posto nella prossima Serie A.

Match ricco di tensione con due episodi a fare da padroni dell'incontro: il primo è la rete al 34' annullata a Lapadula. Il capocannoniere segna, ma partendo da posizione di fuorigioco. Il secondo arriva nel finale: Bonny, appena entrato, conclude di prima intenzione colpendo la traversa, con la palla che sbatte sulla linea. Orsato concede il gol su suggerimento dell'assistente, ma è poi il Var (in Serie B non c'è la goal line technology) a correggere la decisione: la sfera non entra completamente in porta e si resta sullo 0-0. L'assalto finale non porta al gol qualificazione per il Parma anche per via della traversa di destro colpita all'85' da Zanimacchia: sarebbe bastato l'1-0 esattamente come il Bari per via del miglior piazzamento in regular season.

A sfidare la formazione di Mignani per un posto nella prossima Serie A sarà invece il Cagliari di Claudio Ranieri, che nel finale sfiora il colpo del ko per due volte con Luvumbo. L'andata è in programma l'8 giugno in Sardegna, mentre il ritorno si disputerà l'11 al San Nicola. 180 minuti per stabilire chi, insieme a Frosinone e Genoa, parteciperà alla Serie A 2023/2024.