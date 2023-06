Serie B: il Bari è in finale playoff, Sudtirol battuto 1-0

SERIE B

I pugliesi passano di misura e raggiungono l’ultimo atto dei playoff per miglior piazzamento nella stagione regolare

© ipp Il Bari è in finale dei playoff di Serie B. I pugliesi riescono a vincere 1-0 nella semifinale di ritorno contro il Sudtirol, grazie alla rete di Benedetti al 70’, pareggiando il risultato dell’andata e qualificandosi per il miglior piazzamento nella stagione regolare. La squadra di Bisoli gioca un tempo in superiorità numerica, ma incassa il gol degli undici di Mignani e non riesce a riprendersi. Il Bari sfiderà la vincente di Parma-Cagliari.

Il Bari è in finale playoff di Serie B, al San Nicola il Sudtirol si arrende 1-0 e viene eliminato per via del peggior piazzamento nella stagione regolare. Il primo tempo è completamente appannaggio dei padroni di casa. I pugliesi chiudono i loro avversari nella propria area di rigore, cercando di trovare il gol per poter riequilibrare la semifinale. L’occasione più ghiotta è sui piedi del solito Cheddira, che al 33’ sfiora il palo. Poco prima della prima frazione di gioco altra occasione per i biancorossi, con il colpo di testa di Vicari che impensierisce Poluzzi. In pieno recupero arriva l’occasione che può svoltare la gara per la formazione di Bisoli: ripartenza fulminea di Curto, che approfitta dell’errore di Ricci. Il terzino del Bari non può far altro che aggrapparsi alla maglia dell’avversario, messo giù al limite dell’area. Sozza non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso, lasciando la squadra di Mignani in inferiorità numerica. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche, sullo 0-0, ma con il Bari in dieci uomini. In avvio di ripresa, nonostante l’uomo in meno, i pugliesi continuano a gestire il possesso, alla ricerca della rete per riapre il discorso qualificazione. Al 70’ l’agognata rete dei padroni di casa arriva: cross dalla destra, pallone sporcato da Folonrusho e girata vincente del neoentrato Benedetti, che sigla l’1-0. La squadra di Bolzano si accende per cercare il gol del pareggio, ma i tentativi degli ospiti non sortiscono alcun effetto. Vince il Bari 1-0, pareggia i conti della semifinale d’andata e vola in finale per la classifica della stagione regolare. I pugliesi incontreranno la vincente della sfida tra Parma e Cagliari, con i rossoblù avanti 3-2.