Parte la corsa per la A, Monza e Pisa: al via lo scontro finale

Meglio subito fare chiarezza. Avendo concluso la stagione regolare a pari punti in classifica Monza e Pisa, se al termine dei 180 minuti saranno ancora in parità (ricordando che il gol in trasferta non vale doppio), dovranno giocare i supplementari e gli eventuali rigori per stabilire chi, dopo Lecce e Cremonese, farà il grande salto in Serie A. Tutto questo perché Monza e Pisa sono arrivate al terzo posto a pari punti. In tutte le altre possibili situazioni, in caso di assoluta parità, avrebbe conquistato la promozione la squadra con il miglior piazzamento in classifica.

