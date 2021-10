Parma, Maresca in bilico: spunta l'idea Fabio Cannavaro

"RITORNO AL FUTURO"

In gialloblù l'ex tecnico del Guangzhou ritroverebbe Gigi Buffon

L'avvio in sordina del Parma apre le porte a uno scenario suggestivo in stile "Ritorno al futuro". Se in tempi brevi Maresca non dovesse dare una svolta alla stagione dei ducali, il club potrebbe infatti pensare di sostituire il tecnico, puntando su una figura di grande spessore e fascino come Fabio Cannavaro. Idea che in città circola da qualche tempo e che darebbe vita una grandissima reunion. Al Parma, infatti, Cannavaro ritroverebbe Gigi Buffon, ex compagno al Parma, alla Juventus e in Nazionale. Getty Images

Al momento non c'è nulla di ufficiale e si tratta solo di voci. Ma è chiaro che i risultati del Parma in Serie B finora non sono stati all'altezza delle aspettative della proprietà. In sette partite Maresca ha conquistato solo due vittorie e nove punti totali. Un bottino troppo magro per un club che vuole tornare subito in Serie A. Dunque sotto con i dubbi sulle scelte tecniche dell'allenatore e con le possibili alternative in panchina.

A partire proprio da Fabio Cannavaro, profilo che piace moltissimo alla proprietà e ai tifosi e reduce dalla rescissione con il Guangzhou Evergrande che negli ultimi anni gli ha consentito di fare esperienza e arricchire il suo bagaglio calcistico. Più difficili invece le piste che portano agli altri Campioni del Mondo Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo.