Serie B: il Palermo cala il pokerissimo, Modena ko al Barbera

PALERMO-MODENA, LA PARTITA

Succede di tutto al Renzo Barbera, che esulta per l'epica rimonta del Palermo, che con quattro gol ribalta il Modena: finisce 5-2 ed è un successo importantissimo per i rosanero, che non vincevano dal 5 febbraio. Passano quattro minuti e la sfida si sblocca, col vantaggio degli ospiti: su un lancio in profondità, Strizzolo brucia Nedelcearu e beffa Pigliacelli con lo scavetto. Risponde subito il Palermo, ma la rete di Tutino viene annullata per un evidente offside. Il Modena sfiora il bis con Magnino, ma al 25' la sfida torna in equilibrio: il gol è di Tutino, con un destro dal limite leggermente deviato. Cambia nuovamente tutto al 29', quando Tremolada ispira Strizzolo per la doppietta dell'ex centravanti di Cremonese e Perugia, che colpisce di testa in corsa senza lasciare scampo al portiere. Il Modena controlla e si va al riposo sul 2-1, coi canarini che hanno anche sfiorato il tris con Oukhadda.