Monza, Stroppa: "Soddisfazione incredibile, dedicato a Berlusconi e Galliani"

QUI MONZA

Il tecnico dei brianzoli dopo la storica promozione in Serie A: "La proprietà è di un'altra categoria e si merita quella categoria"

Giovanni Stroppa trattiene a stento le lacrime di gioia dopo aver centrato la prima, storica promozione in Serie A alla guida del Monza: "Sono molto emozionato e commosso, è incredibile, bellissimo - le parole del tecnico alla fine del match col Pisa -. È una soddisfazione incredibile per tutto quello che abbiamo fatto. Arrivare qua, andare sotto 2-0 in un ambiente del genere e avere le palle di vincere è straordinario. La proprietà è di un'altra categoria e si merita quella categoria". © ipp

"È bello per Galliani, per Berlusconi, per Antonelli... C'è tanto dietro a questa vittoria - prosegue Stroppa -. Io metto il massimo, qualche vaffa lo prendo, forse ora sarò considerato un buon allenatore. Se è stata dura? Durissima. Pisa, Brescia, Benevento... C'erano tanti squadroni che potevano essere al nostro posto. Dedica? Al mio staff, a Berlusconi e Galliani che se lo meritano".