Monza, anche Adriano Galliani positivo al Covid-19

Anche Adriano Galliani è risultato positivo al Covid-19, a seguito dell'ultimo tampone molecolare a cui si è sottoposto. L'Amministratore Delegato del Monza (che è asintomatico e che non ha avuto contatti con il gruppo squadra di recente), in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore, è entrato in regime di quarantena a domicilio. E' stata, tuttavia, una settimana molto complessa per quanto riguarda la pandemia in Italia e nel calcio in particolare. Dopo il focolaio in casa Torino con il rinvio della gara contro il Sassuolo è arrivata la notizia dei positivi nella dirigenza dell'Inter.

lapresse