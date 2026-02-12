Juve: McKennie si allena in gruppo, ci sarà con l'Inter

Weston McKennie ha smaltito gli acciacchi dei giorni ed è tornato ad allenarsi insieme al resto dei compagni: è questa la buona notizia per il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, all'antivigilia della gara contro l'Inter. Ieri l'americano aveva svolto un allenamento differenziato a causa di una ferita rimediata durante la sfida contro la Lazio, ma già nella giornata di oggi ha ripreso i lavori in gruppo. Anche McKennie, quindi, è da considerarsi recuperato verso il derby d'Italia di sabato sera a San Siro, mentre rimangono indisponibili i lungodegenti Milik e Vlahovic.