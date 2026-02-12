Fiorentina, a De Gea il premio 'Costruiamo gentilezza nello sport' e il premio del 'Festival il Magnifico'

"La consegna speciale del ‘Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport’ a David De Gea rappresenta per il nostro Festival un momento di grande significato culturale e simbolico- ha spiegato Leonardo Margarito, Direttore Artistico del Festival Il Magnifico- anche perché la nostra iniziativa nasce per raccontare l’eccellenza giovanile non solo come talento, ma come responsabilità, misura e consapevolezza: valori che nello sport, quando incarnati da persone autentiche, diventano linguaggio universale. La presenza di David De Gea oggi a Firenze aggiunge a questo riconoscimento un ulteriore valore: quello del legame con una città che vive lo sport come parte integrante della propria identità culturale e civile. La collaborazione con il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport è per noi naturale e preziosa, perché condividiamo la stessa visione: la cultura — come lo sport — ha senso solo se è capace di generare relazioni, educazione e impatto positivo sulle nuove generazioni. Ringrazio sinceramente la giornalista Gaia Simonetti per aver reso possibile questa connessione e per aver colto l’opportunità di avvicinare al Festival Il Magnifico una figura come David De Gea, il cui profilo umano e professionale dialoga perfettamente con il nostro pubblico e con l’identità del festival. Accogliere un nome di tale rilievo significa ribadire che Il Magnifico è uno spazio aperto, contemporaneo, capace di mettere in dialogo sport, pensiero e valori condivisi".