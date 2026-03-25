SERIE B

Serie B, nasce la piattaforma B4People per iniziative sociali e sostenibilità

I primi progetti con l'Integrity tour di Palermo contro le frodi sportive e le dipendenze digitali. In autunno al via un progetto ESG 

25 Mar 2026 - 19:13
© ufficiostampa

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La Lega Serie B investe su sostenibilità sociale e ambientale con B4People, la nuova piattaforma che sarà utilizzata per dare coerenza e continuità a tutte le iniziative già lanciate. La presentazione è avvenuta nella Sala del Parlamentino di Palazzo Brasini a Roma, dove sono intervenuti il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi ed Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità. 

Attraverso un contributo video ha portato i propri saluti e il suo sostegno la Ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli. È quindi intervenuto Paolo Molinari, Capo dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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L'obiettivo della Lega Serie B è quello di portare messaggi e azioni positive alla propria comunità di sportivi e appassionati, oltre che promuovere progetti grazie alla propria forza comunicativa. B4People avrà una sua area dedicata all'interno della Lega Serie B e le prime iniziative partiranno dall'Integrity Tour, dove nella tappa di Palermo si parlerà del fenomeno del match fixing e delle frodi sportive. Nell'incontro relativo al rispetto delle regole del gioco con prima squadre e settori giovanili, anche un modulo relativo dalle dipendenze digitali. 

In autunno poi, B4People sarà pronta a ospitare un organico e strutturato progetto ESG, che vedrà coinvolta la Lega e le sue associate, in tutte le aree di contatto tra agenda 2030 dell'Onu e il contesto del campionato di Serie B. 

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Durante la conferenza stampa di Roma, il presidente Paolo Bedin ha spiegato che la Lega Serie B "non è solo un'associazione che organizza il campionato, ma che ha una funzione educativa. L'impegno è per promuovere all’interno dei nostri territori, attraverso i nostri eventi e la nostra visibilità, i valori dell’etica sportiva, del fair play, dell’inclusione e della sostenibilità sociale e ambientale".

Il Ministro Andrea Abodi ha invece sottolineato come ci sia "stata una storia iniziata nel 2010 e che trae spunto dai principi ispiratori e che ora trova ulteriore e migliore attuazione per un progetto più sociale che finanziario. Questa è la Lega del rispetto, con tre fattori: piedi per terra, cuore in sintonia e mente strategica".

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