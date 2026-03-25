Serie B, nasce la piattaforma B4People per iniziative sociali e sostenibilità

La Lega Serie B investe su sostenibilità sociale e ambientale con B4People, la nuova piattaforma che sarà utilizzata per dare coerenza e continuità a tutte le iniziative già lanciate. La presentazione è avvenuta nella Sala del Parlamentino di Palazzo Brasini a Roma, dove sono intervenuti il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi ed Eugenia Roccella, Ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità.