Pavoletti trascina il Cagliari, col Perugia prima vittoria dopo sette partite

17A GIORNATA

Una doppietta dell’attaccante e il gol di Pavoletti regalano il 3-2 casalingo ai sardi contro il Grifo sempre ultimo

© Getty Images Si interrompe dopo sette partite senza vittorie la maledizione del Cagliari di Liverani. Contro il Perugia, sempre ultimo in classifica, arriva una preziosa vittoria casalinga 3-2 nell’anticipo dell’ora di pranzo della 17esima giornata della Serie B. Sono una doppietta di Pavoletti e un gol di Lapadula a stendere gli umbri, bravi a recuperare da 2-0 a 2-2 prima di cadere nei minuti finali. Sardi a ridosso della zona playoff.

CAGLIARI-PERUGIA 3-2

Dopo sette partite senza vincere (cinque pareggi e due sconfitte) arriva finalmente la vittoria per il Cagliari che mancava dal 15 ottobre. Sardi a ridosso della zona playoff, Perugia ko 3-2 e sempre ultimissimo in classifica. Primo tempo spumeggiante con il Cagliari subito pericoloso con Lapadula dopo dieci minuti e Olivieri che risponde per il Perugia tre minuti dopo. Al 20’ ci pensa Pavoletti a sbloccare il risultato e portare avanti i sardi, imperioso di testa sul cross di Nandez. Cagliari sulle ali dell’entusiasmo e al 27’ arriva il raddoppio di Lapadula, risolutore di una mischia nell’area avversaria. Neanche il tempo di gioire, però, e gli ospiti accorciano subito le distanze grazie a Strizzolo ma soprattutto per colpa di Nandez, che perde un brutto pallone consentendo all’avversario di involarsi verso la porta. Nel finale di primo tempo Nandez prova a farsi perdonare ma Gori è attento, nella ripresa ancora Gori chiude la porta a Lapadula al 50’. Sul ribaltamento di fronte, il Perugia conquista un rigore per il netto fallo di Zappa su Strizzolo, Casasola trasforma dagli 11 metri e ristabilisce la parità completando la rimonta da 2-0 a 2-2. I padroni di casa non ci stanno e fanno partire l’assalto finale, gli sforzi si concretizzano all’81’ ancora con Pavoletti, di testa, per la doppietta personale.