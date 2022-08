La promessa di Blessin per il Genoa in Serie A

© twitter

Nonostante la retrocessione, Alexander Blessin da quando è diventato l'allenatore del Genoa è pienamente in sintonia con ambiente e tifosi. É stato l'allenatore a riposizionare la bandiera rossoblù sullo scoglio di Boccadasse come da tradizione e per l'occasione ha fatto una promessa: "Se il Genoa torna in Serie A, tornerò su questo scoglio a nuoto". Le aspettative sono alte: "Ho visto bene la squadra e sono contento del mercato. Il nostro obiettivo è la promozione diretta".