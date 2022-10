Il Bari non riesce a sfondare, con la Ternana finisce 0-0

SERIE B

Un gol annullato e una traversa per i pugliesi, ma non arriva la vittoria che manca ormai da tre partite

© ipp Bari e Ternana non riescono a riscattarsi dopo le sconfitte delle ultime partite: l’anticipo del venerdì dell’undicesima giornata della Serie B finisce 0-0 al San Nicola. Meglio i pugliesi che si vedono annullare un gol di Scheidler nel primo tempo e colpiscono una clamorosa traversa con Cheddira nella ripresa, ma non basta e la vittoria manca da tre partite. La squadra umbra strappa un punto al San Nicola e resta davanti in classifica.

Zero gol e un punto ciascuno per Bari e Ternana, entrambe reduci da una sconfitta nell’ultima partita di campionato e quindi incapaci di riscattarsi del tutto. Nell’undicesima giornata della Serie B, anticipo del venerdì, i pugliesi giocano meglio ma non sfondano e allora gli umbri di Lucarelli (non in panchina perché squalificato) strappano un punto restando davanti in classifica. Pronti via e il Bari ci prova con Cheddira che alza troppo la mira, poi i padroni di casa vanno in gol al 20’ ma la rete di Scheidler viene annullata per fuorigioco dopo un controllo del Var.

Pugliesi più propositivi con la velocità di Folorunsho e la fantasia di Botta, nella ripresa ancora Bari all’attacco ma al 60’ il tiro di Cheddira si ferma clamorosamente sulla traversa. Passano due minuti e il portiere umbro Iannarilli salva ancora su Cheddira. I ritmi si abbassano, Botta prova a risolvere in mischia al 73’ ma non è fortunato, e allora il match si porta stancamente al triplice fischio senza ulteriori emozioni. Per la Ternana un punto guadagnato, recriminano i padroni di casa.