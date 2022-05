Gytkjær porta il Monza in Serie A: Pisa battuto ai supplementari

PISA-MONZA 3-4

Partita incredibile all'Arena Garibaldi: nerazzurri avanti 2-0 e ripresi sul 2-2. Mastinu firma il 3-2 che vale i supplementari nel recupero, ma nell'extra-time Marrone e l'attaccante danese chiudono i conti

Dopo Lecce e Cremonese, a centrare la prima promozione in A è il Monza: nella finale di ritorno dei playoff di Serie B, i brianzoli battono 4-3 ai supplementari il Pisa. All'Arena Garibaldi, i nerazzurri ribaltano il 2-1 dell'andata con i gol di Torregrossa (1'), Hermannsson (9') e Mastinu (90'), mentre per Stroppa segnano Machin (20') e Gytkjaer (78'): proprio il danese (101') e Marrone (96') stendono i toscani e scrivono la storia.

Per la prima volta in 110 anni di storia, il Monza giocherà in Serie A: questo l'ultimo verdetto del campionato cadetto 2021/2022, che vede i brianzoli battere nella finale playoff il Pisa, capace solo parzialmente di rimontare il 2-1 dell'U-Power Stadium. All'Arena Garibaldi, nella sfida di ritorno, lo 0-0 dura appena 45 secondi, poi Torregrossa sfrutta il clamoroso errore di Pirola sul cross dalla sinistra di Beruatto e da pochi passi batte Di Gregorio. I nerazzurri sono scatenati e gli ospiti si fanno travolgere: così, al 9' è già 2-0 grazie ad Hermanssonn, che si fionda sul secondo assist di serata di Beruatto e di testa insacca, anche grazie all'aiuto del palo e nonostante l'intervento di Di Gregorio. Al 20', però, il Monza accorcia le distanze con il destro all'incrocio dei pali di Machin, che trova l'angolino alto e rimette in partita la formazione di Stroppa. Il match è equilibrato e nella ripresa Dany Mota spara alto, mentre Puscas rientra sul destro in area ma colpisce la traversa. Al 72', Stroppa pesca il jolly dalla panchina: Gytkjaer, entrato da sette minuti, riceve la delicata sponda di Dany Mota e con il destro trova l'angolino basso e il 2-2 che gela l'Arena Garibaldi. Al 90', però, Mastinu si coordina e con un favoloso tiro dal limite firma il 3-2 che prolunga la sfida ai supplementari. Ma, dopo appena 6 minuti, il Monza segna ancora: a gonfiare la rete, stavolta, è Marrone, che si fionda di testa sul cross di Molina. Cinque minuti dopo, i brianzoli ipotecano la promozione: errore clamoroso di Birindelli in palleggio e ne approfitta Gytkjaer, che batte Nicolas e firma il 4-3. Il forcing finale del Pisa è generoso, ma inutile: al triplice fischio, può gioire il Monza, che approda per la prima, storica volta nel massimo campionato italiano. Un capolavoro firmato in campo da Gytkjaer e compagni, in panchina da Stroppa e a livello manageriale da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani.