Dorval in lacrime per gli insulti razzisti: "Non starò mai zitto". Longo accusa: "È stato Vazquez"

"Non starò mai zitto su questo genere di discorsi, la lotta continua, grazie a tutti per il vostro sostegno. È una lotta difficile, che richiederà tempo e coraggio, ma è una lotta che vinceremo!!!". Dopo essere uscito in lacrime al termine di Bari-Cremonese, Mehdi Dorval si è sfogato anche su Instagram. Il terzino del Bari è stato vittima di insulti razzisti sabato pomeriggio al San Nicola dopo la sfida di Serie B finita 1-1. A denunciare il presunto autore è stato Moreno Longo, tecnico dei Galletti: "Mi dispiace fare il nome di Vasquez, perché non va bene - ha detto l'allenatore ex Torino ai media -. C'è stata una frase offensiva grave come 'Negro di m...'. Una roba del genere non si può dire. A furia di stare zitti, e di mettere la polvere sotto il tappeto non risolviamo niente. Siamo stufi nel 2025 di parlare di queste cose".