Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie B
serie b

Spezia, Donadoni: "Non cerco il facile, voglio la sfida"

Le prime parole di Donadoni allo Spezia: "In squadre come Juve e Milan il percorso sarebbe più agevolato"

di Stefano Fiore
06 Nov 2025 - 13:39
© X

© X

Si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di Roberto Donadoni come nuovo allenatore dello Spezia. Il tecnico, che torna in panchina a cinque anni dall'ultima esperienza, ha subito messo in chiaro le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la panchina ultima in Serie B, sottolineando il suo spirito combattivo.

"Non cerco il facile, cerco sfide"

Donadoni ha spiegato di aver rifiutato la via più semplice, sposando un progetto che considera adeguato al suo percorso: "La scelta più facile poteva essere vedere come sarebbe andata col Bari e poi decidere se accettare l'offerta dello Spezia ma non mi è mai piaciuto partire dal facile. Sono in cerca di sfide. Adesso siamo qui e cercheremo di fare tutto quello che è possibile e nelle mie capacità".

Il tecnico ha aggiunto di non essere "alla ricerca" di panchine blasonate come Juventus o Milan, dove il percorso sarebbe "più agevolato".

Donadoni allo Spezia: intensità e lavoro

Concentrandosi sulla squadra ereditata, Donadoni ha riconosciuto il lavoro del predecessore D'Angelo ma ha identificato subito le aree di miglioramento: "È una squadra che palesa inevitabilmente delle difficoltà. La cosa che mi è piaciuta in questi due giorni è l'atteggiamento avuto. Sotto il profilo dell’intensità credo ci sia un po’ da lavorare. Pretendo molto dal sottoscritto e di conseguenza dagli altri. Io questa predisposizione l’ho notata, c’è. C’è un aspetto fisico e mentale sul quale lavorare."

Adattamento tattico: "Non escludo niente"

Riguardo l'impostazione tattica, Donadoni ha ribadito l'importanza della flessibilità: "Non escludo niente, dopo due giorni di allenamento pensare di introdurre qualcosa di completamente diverso diventa difficile... Credo che la capacità di adattarsi dal punto di vista tattico alle caratteristiche dei giocatori sia importante".

Leggi anche

Cinque anni dopo, riecco Donadoni: la sfida dello Spezia per rimettersi in gioco

donadoni
conferenza stampa
spezia

Ultimi video

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

01:18
La Fiorentina riparte

La Fiorentina riparte

01:32
Roma in casa dei Rangers

Roma in casa dei Rangers

01:29
Milan e Inter insieme

Milan e Inter insieme

02:20
Milan, parla Saelemaekers

Milan, parla Saelemaekers

01:31
Napoli ha il mal di gol

Napoli ha il mal di gol

01:46
Vlahovic, cambia tutto

Vlahovic, cambia tutto

02:17
Juric batte la pareggite

Juric batte la pareggite

01:18
Stasera Bologna-Brann

Stasera Bologna-Brann

01:36
Finalmente Lautaro

Finalmente Lautaro

02:15
L'autocritica di Chivu

L'autocritica di Chivu

02:46
DICH BENATIA POST OM-ATALANTA DICH

Benatia: "Il gol? Non lo accetto come non avevo accettato l'episodio di Madrid"

02:21
DICH MAROTTA SU SAN SIRO DICH

Marotta: "Giornata storica. Costruiremo un nuovo stadio moderno"

03:57
conferenza de zerbi post atalanta DICH

De Zerbi: "Non faccio l'arbitro ma a Madrid vissuto un rigore simile"

06:02
conferenza juric post marsiglia DICH

Juric: "Vittoria strameritata, tutti i comportamenti devono essere per la squadra"

04:04
conferenza chivu post kairat DICH

Chivu: "Forse non ho trovato le parole giuste e pensavano fosse semplice"

I più visti di Serie B

Cinque anni dopo, riecco Donadoni: la sfida dello Spezia per rimettersi in gioco

Il Modena resta in vetta, il Monza resta in scia. Crolla la Samp

Palermo, la quarta maglia per i 125 anni del club arriva dal passato

Il Frosinone aggancia la vetta. Il Palermo si rialza: 5-0. Avellino ok

Serie B, il calendario della stagione 2021/2022

Pisa, esordio in Serie B per Louis Thomas Buffon

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:41
Manchester City, Foden: "Quest'anno gioco con il sorriso, la squadra è unita"
13:23
Genoa, primo allenamento nel pomeriggio per De Rossi
12:46
Kings Cup, al via i playoff a Cologno Monzese
11:26
Infantino a Forum con Trump, Fifa lancia "premio della pace"
10:15
Real Madrid, nelle prossime ore esami per Valverde