Spezia, Donadoni: "Non cerco il facile, voglio la sfida"

Donadoni ha spiegato di aver rifiutato la via più semplice, sposando un progetto che considera adeguato al suo percorso: "La scelta più facile poteva essere vedere come sarebbe andata col Bari e poi decidere se accettare l'offerta dello Spezia ma non mi è mai piaciuto partire dal facile. Sono in cerca di sfide. Adesso siamo qui e cercheremo di fare tutto quello che è possibile e nelle mie capacità".