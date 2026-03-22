Serie B: il Frosinone aggancia il Monza, torna a vincere la Samp

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Pirotecnico 4-2 tra Empoli e Pescara: agli abruzzesi non basta la doppietta di Di Nardo (41’ e 47’), dopo l’espulsione di Acampora (13’) i padroni di casa sfruttano l’uomo in più e travolgono gli avversari con la doppietta di Shpendi (9’ e 65’) e le reti di Lovato (33’) e Fila (80’). Cade il Bari, che resta in piena zona play-out dopo il ko per 3-0 al San Nicola contro la Carrarese: i toscani strappano i tre punti con Rouhi (47’), Abiuso (72’) e Bouah (81’). Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per l’Entella, che piega la Reggiana 3-0 (ora in piena zona retrocessione) grazie alle reti di Franzoni al 5’, Marconi al 65’ e Cuppone all’82’.