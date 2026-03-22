Serie B: il Frosinone aggancia il Monza, torna a vincere la Samp
I ciociari vincono 3-1 a Bolzano contro il Sudtirol e salgono al secondo posto insieme ai brianzoli, 2-1 dei blucerchiati sull’Avellino
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Nel trentaduesimo turno di Serie B il Frosinone vince 3-1 in casa del Sudtirol e aggancia il Monza al secondo posto (ciociari sopra in classifica in virtù degli scontri diretti). I gialloblù passano grazie alle reti di Raimondo, Calò e Ghedjemis. Torna alla vittoria la Sampdoria, 2-1 sull’Avellino nel segno di Brunori. L’Empoli piega il Pescara 4-2, 3-0 della Carrarese a Bari, mentre l’Entella travolge la Reggiana 3-0.
SUDTIROL-FROSINONE 1-3
Tutto facile per il Frosinone, che grazie al 3-1 esterno sul campo del Sudtirol aggancia il Monza al secondo posto di questa Serie B. I ciociari stappano subito la partita, al settimo minuto con il gol di Raimondo. Il primo tempo si chiude senza ulteriori marcature (ma con tanti cartellini gialli), ma nella ripresa le cose cambiano: al 58’ dopo controllo Var viene assegnato un penalty per i padroni di casa, dal dischetto al 60’ Casiraghi viene ipnotizzato da Adamonis, ma sulla ribattuta Pecorino fa 1-1. L’equilibrio dura però solamente otto minuti, perchè al 68’ Calò riporta avanti la formazione allenata da Alvini. Nel finale gli uomini di Castori provano a pareggiarla di nuovo, ma all’85’ Ghedjemis chiude i conti con il tris definitivo. Il Frosinone vince 3-1 e sale a 65 punti, al secondo posto insieme al Monza e a -3 dal Venezia primo. Resta fermo a 38 punti il Sudtirol, a -5 dalla zona play-off.
SAMPDORIA-AVELLINO 2-1
Dopo quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei partite torna a vincere la Sampdoria di Attilio Lombardo, che piega 2-1 l’Avellino nel finale. I blucerchiati spingono forte già nel corso del primo tempo, ma al duplice fischio le reti sono ancora inviolate. I liguri continuano a premere anche dopo l’intervallo, e al 72’ passano in vantaggio grazie all’ex Palermo Brunori. I campani accusano il colpo, e all’80’ arriva anche il raddoppio a firma di Palma. Gli ospiti accorciano le distanze all’84’ con il solito Biasci, ma la squadra di Ballardini non riesce ad infiammare il finale fino in fondo. Vince la Samp e sale a 34 punti, appena sopra la zona play-out. Spreca una chance l’Avellino, fermo a 39 e a -4 dalla zona play-off.
LE ALTRE PARTITE
Pirotecnico 4-2 tra Empoli e Pescara: agli abruzzesi non basta la doppietta di Di Nardo (41’ e 47’), dopo l’espulsione di Acampora (13’) i padroni di casa sfruttano l’uomo in più e travolgono gli avversari con la doppietta di Shpendi (9’ e 65’) e le reti di Lovato (33’) e Fila (80’). Cade il Bari, che resta in piena zona play-out dopo il ko per 3-0 al San Nicola contro la Carrarese: i toscani strappano i tre punti con Rouhi (47’), Abiuso (72’) e Bouah (81’). Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per l’Entella, che piega la Reggiana 3-0 (ora in piena zona retrocessione) grazie alle reti di Franzoni al 5’, Marconi al 65’ e Cuppone all’82’.