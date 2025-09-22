Verona-Juve, fermato anche il VAR: Aureliano a riposo

Su Aureliano pesa proprio la chiamata all'On Field Review dell'arbitro Rapuano per rivedere l'azione del rigore poi concesso al Verona, che tutte le moviole hanno valutato invece come non punibile. Aureliano sarà probabilmente fermato per un turno ma non è da escludere che, pure lui come accaduto a Fabbri in Milan-Bologna (era al VAR e non ha aiutato Marcenaro nell'occasione Lucumi-Nkunku), venga dislocato.