la decisione

Verona-Juve, fermato anche il VAR: Aureliano a riposo

Rapuano dovrebbe arbitrare in Serie B per qualche settimana, per Aureliano invece turno di riposo

22 Set 2025 - 11:20

Il rigore assegnato al Verona per il mani di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban nel match contro la Juve potrebbero portare due conseguenze alla squadra arbitrale del Bentegodi, e non solo la 'retrocessione' in Serie B per Antonio Rapuano. Se l'arbitro della gara, infatti, dovrebbe essere designato per qualche settimana solo per i match della serie cadetta, secondo la Gazzetta dello Sport ci sarà una sanzione pure per Gianluca Aureliano, che era al VAR.

Su Aureliano pesa proprio la chiamata all'On Field Review dell'arbitro Rapuano per rivedere l'azione del rigore poi concesso al Verona, che tutte le moviole hanno valutato invece come non punibile. Aureliano sarà probabilmente fermato per un turno ma non è da escludere che, pure lui come accaduto a Fabbri in Milan-Bologna (era al VAR e non ha aiutato Marcenaro nell'occasione Lucumi-Nkunku), venga dislocato.

Verona-Juve costa caro a Rapuano, l'arbitro sarà 'retrocesso' in Serie B

