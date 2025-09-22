Logo SportMediaset
pressing

Moviola Verona-Juve: il giudizio di Cesari sul rigore e sul rosso mancato

Il moviolista di Pressing analizza i due episodi arbitrali che hanno scatenato le proteste furiose di Tudor

22 Set 2025 - 08:26
04:17 

A Pressing la moviola di Verona-Juve è caso analizzato nei minimi dettagli. Si parte con un sorriso con Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, che si mette un cerotto sulla bocca: "Se no potrei dire cose da squalifica!". Poi Graziano Cesari analizza il primo episodio, quello del rigore concesso ai gialloblù per il mani di Joao Mario: "Nelsson gli salta davanti quindi il pallone gli arriva in modo inaspettato, inoltre il suo braccio ha un movimento congruo: non sono assolutamente d'accordo con la decisione di Rapuano. Si era detto basta coi rigorini ma questo è un rigorino, non è una cosa seria per cui fischiare penalty".

Cesari poi passa al mancato rosso per Orban: "Il giocatore del Verona non guarda mai il pallone, Gatti cerca di proteggersi perché si aspetta la sbracciata: era da espulsione".

