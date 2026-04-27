TERREMOTO ARBITRI

L'Aia sceglie Dino Tommasi per il post Rocchi: sarà lui il designatore ad interim fino a fine stagione

L'ex arbitro di Bassano del Grappa sarà all'opera in questo delicato rush finale di A e B

27 Apr 2026 - 16:02
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Sarà Dino Tommasi a prendere il posto di Gianluca Rocchi in questo ultima parte di stagione dopo il terremoto che ha colpito l'Aia. L'ex fischietto di Bassano del Grappa, fa sapere l'Ansa, è stato nominato designatore arbitrale ad interim per la serie A e B nel corso del Comitato Nazionale andato in scena nella giornata di lunedì. Naturalmente sarà all'opera fino al termine del campionato. Tommasi era uno dei cinque vice dello stesso Rocchi, adesso accusato di frode sportiva dalla Procura di Milano. 

CHI E' DINO TOMMASI: IL PROFILO

Dino Tommasi compirà 50 anni il prossimo 6 maggio, è associato della sezione di Bassano del Grappa (Vicenza). La sua carriera nelle serie professionistiche inizia nel 2003, quando viene promosso alla Commissione arbitri nazionale (Can) di serie C. Nei quattro anni di permanenza colleziona 52 presenze in serie C1, tra cui la finale playoff del 2007 tra Avellino e Foggia. All’inizio della stagione 2007-2008 approda alla Can A-B e il 15 marzo 2008 debutta in serie A dirigendo Udinese-Lazio (2-2). Dal 2010, dopo la scissione tra Can A e B, viene inserito nell’organico degli arbitri designabili per la Serie B. Tra le partite più rilevanti dirette nel campionato cadetto ci sono la semifinale di ritorno playoff tra Sassuolo e Sampdoria (2011-12) e la finale di ritorno della stagione seguente tra Livorno ed Empoli.
Al termine della stagione 2012-13 viene promosso in Can A. In Serie A dirige complessivamente 54 partite, chiudendo la propria carriera sul campo il 18 maggio 2015 in Fiorentina-Parma (3-0). Il 1º luglio 2015 viene dismesso dalla Can A per "motivate valutazioni tecniche". Poco dopo, viene inserito nell'organico degli osservatori per la Can B per la stagione 2015-2016. Dopo essere stato presidente del Comitato Regionale Veneto dal 2016-17 al 2019-20, il 1° luglio 2020 diventa responsabile del Cai (Comitato arbitri interregionale). Con la nomina di Gianluca Rocchi come designatore, dal 2021 fa parte della Can A-B in qualità di componente del settore tecnico. Tradotto: è uno dei cinque vice di Rocchi insieme a Maurizio Ciampi, Elenito di Liberatore, Andrea Gervasoni e Mauro Tonolini. Da marzo 2024 inizia a partecipare a Open Var su Dazn per analizzare le decisioni arbitrali più controverse.

IL COMUNICATO DELL'AIA

 Stamane l'Aia aveva fatto il punto tramite una nota ufficiale: "Il Comitato Nazionale provvederà alle determinazioni conseguenti e ad assicurare la continuità della funzione tecnica della citata Commissione". E poi: "Quanto alla specifica vicenda, il Presidente dell'Aia, Antonio Zappi, ricevuto l'esposto presentato da Domenico Rocca dispose immediatamente l'invio della documentazione pervenuta alla Procura Federale della Figc - prosegue l'Aia - Successivamente, l'Associazione ha preso atto dell'avvenuta archiviazione del procedimento in ambito sportivo. Il nuovo regolamento tecnico dell'Aia, in vigore dal 1 luglio 2025, dispone ora che il Responsabile della Can, in occasione di ogni turno di gara dei campionati di Serie A e Serie B e nelle altre competizioni con VAR, può designare, secondo le proprie valutazioni, un supervisore tra i componenti della Commissione, incaricato di svolgere un debriefing tecnico post-gara e di redigere una relazione sull'attività svolta, rimessa alla facoltà del Responsabile della Can".

 

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