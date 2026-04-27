L'Aia sceglie Dino Tommasi per il post Rocchi: sarà lui il designatore ad interim fino a fine stagione

Dino Tommasi compirà 50 anni il prossimo 6 maggio, è associato della sezione di Bassano del Grappa (Vicenza). La sua carriera nelle serie professionistiche inizia nel 2003, quando viene promosso alla Commissione arbitri nazionale (Can) di serie C. Nei quattro anni di permanenza colleziona 52 presenze in serie C1, tra cui la finale playoff del 2007 tra Avellino e Foggia. All’inizio della stagione 2007-2008 approda alla Can A-B e il 15 marzo 2008 debutta in serie A dirigendo Udinese-Lazio (2-2). Dal 2010, dopo la scissione tra Can A e B, viene inserito nell’organico degli arbitri designabili per la Serie B. Tra le partite più rilevanti dirette nel campionato cadetto ci sono la semifinale di ritorno playoff tra Sassuolo e Sampdoria (2011-12) e la finale di ritorno della stagione seguente tra Livorno ed Empoli.

Al termine della stagione 2012-13 viene promosso in Can A. In Serie A dirige complessivamente 54 partite, chiudendo la propria carriera sul campo il 18 maggio 2015 in Fiorentina-Parma (3-0). Il 1º luglio 2015 viene dismesso dalla Can A per "motivate valutazioni tecniche". Poco dopo, viene inserito nell'organico degli osservatori per la Can B per la stagione 2015-2016. Dopo essere stato presidente del Comitato Regionale Veneto dal 2016-17 al 2019-20, il 1° luglio 2020 diventa responsabile del Cai (Comitato arbitri interregionale). Con la nomina di Gianluca Rocchi come designatore, dal 2021 fa parte della Can A-B in qualità di componente del settore tecnico. Tradotto: è uno dei cinque vice di Rocchi insieme a Maurizio Ciampi, Elenito di Liberatore, Andrea Gervasoni e Mauro Tonolini. Da marzo 2024 inizia a partecipare a Open Var su Dazn per analizzare le decisioni arbitrali più controverse.