Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
SERIE A

Super Serie A: Allegri da ex, Pioli contro Gasp, Conte per dimenticare San Siro

Dallo scontro al vertice di Torino alla sfida tra Udinese e Cagliari: tutti i temi caldi della domenica di Serie A

05 Ott 2025 - 07:02

Una domenica di Serie A ricca di sfide da seguire. Il programma di questa giornata offre tanti temi. A partire dal match delle 12:30, Udinese-Cagliari. Una sfida tra due medio piccole che potrebbero vivere la sosta nella parte alta della classifica: 3 punti proieterebbero sardi o friulani a 10 punti, a ridosso della zona coppe. Pisacane dopo due vittorie di fila si è fermato contro l'Inter, squadra che curiosamente aveva lanciato Runjaić e i suoi alla seconda di campionato, salvo poi perdersi nelle ultime due settimane con i ko contro Milan e Sassuolo. 

Alle 15 invece è il turno di Fiorentina e Roma. La Viola di Pioli cerca ancora la prima vittoria in campionato e per farlo dovrà avere la meglio degli uomini di Gasp che pur non entusiasmando è riuscita a vincere 4 delle prime 5 in Serie A. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in Europa League contro il Lille e il problema centravanti sembra non trovare soluzione: Ferguson continua a faticare e non riesce a sbloccarsi, Dovbyk che c'era anche riuscito contro il Verona potrebbe pagare il peso del doppio rigore fallito in coppa contro i francesi (anche se agli annali finirà l'errore di Soule, essendo stati cancellati dall'arbitro entrambi gli errori dell'ucraino). La partita però potrebbe essere un vero spartiacque per la stagione della Fiorentina: con un risultato negativo la panchina di Pioli, per ora mai davvero in discussione, potrebbe iniziare a traballare seriamente. 

Allo steso orario sarà impegnata anche l'altra squadra che gioca in Europa League, il Bologna. I rossoblu sono alla disperata ricerca di brillantezza e continuità: la vittoria, considerando anche le coppe, manca da tre partite. Al Dall'Ara arriverà il Pisa di Gilardino che nell'ultimo turno di campionato ha fermato la Fiorentina e nella giornata precedente ha messo paura ai campioni in carica del Napoli. Italiano avvisato: contro i toscani non sarà una passeggiata.

Alle 18 è il turno del Napoli che ospita il Genoa. Il grifone si presenta al Maradona con solo 2 punti in classifica ma con Vieira che ha già dimostrato di saper imbrigliare gli uomini di Conte: nel finale dello scorso campionato i rossoblu strapparono un pari in Campani rallentando la cavalcata degli azzurri verso lo scudetto. Conte lo ricorda bene e probabilmente è anche per questo che non cambierà molto: il Napoli vuole tornare a correre dopo lo stop di San Siro con il Milan e per farlo è probabile che il salentino scelga in toto o quasi l'11 sceso in campo contro lo Sporting in Champions. 

Leggi anche
Scott McTominay

Conte ritrova Di Lorenzo e vuole far tornare al top McTominay

Per chiudere il piatto forte di giornata: Juventus-Milan. Una superclassica del calcio italiano che non ha bisogno di presentazioni. Questa volta però ci sono diversi temi a rendere questa partita ancora più interessante. Dal ritorno di Allegri allo Stadium per la prima volta da avversario fino alla personale sfida di Vlahovic, in estate messo alla porta dalla Juve e andato vicinissimo al Diavolo. Ma Juve-Milan sarà molto di più di questi incroci suggestivi. I rossoneri, dopo aver battuto il Napoli, con 3 punti a Torino manderebbero un chiarissimo segnale al campionato. Segnale che, dopo la beffa Champions con il Villarreal, anche i bianconeri vorrebbero mandare: la vittoria manca dal successo in extremis sull'Inter, poco meno di un mese fa. Anche se la vetta è solo a un punto qualche mugugno sul rendimento della squadra sta nascendo: Tudor e i suoi vogliono spegnerli prima che si possa ricreare una spaccatura con l'ambiente come avvenuto 12 mesi fa con Thiago Motta. 

Leggi anche

Allegri: "Con la Juve nessuna rivincita. Focalizzati sull'obiettivo che è tornare in Champions"

serie a
juventus-milan
fiorentina-roma
napoli-genoa
allegri
conte
pioli
gasperini

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:31
Allegri e Leao

Allegri e Leao

01:33
MCH SPARTA ROTTERDAM-AJAX 4/10 MCH

Spettacolo tra Sparta Rotterdam e Ajax: rocambolesco 3-3

02:52
DICH BONAZZOLI DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonazzoli: "Loro a tratti ingiocabili, qui hanno perso le migliori"

02:19
DICH BONNY DA MIX SAN SIRO 4/10 DICH

Bonny, tra gol e assist: “Siamo l’Inter, dobbiamo vincere ogni partita”

00:55
DICH TUDOR SU PARTITA DICH

Tudor: "Ci manca la vittoria, ma squadra in crescita"

00:59
DICH TUDOR PARLA DI MODRIC DICH

Tudor: "Speriamo che Modric faccia c..."

01:28
Roma, fattore Dybala

Roma, fattore Dybala

01:30
Napoli, domai il Genoa

Napoli, domai il Genoa

01:22
Nicola verso San Siro

Nicola verso San Siro

01:48
Non solo Inter-Cremonese

Non solo Inter-Cremonese

01:30
Chi con Lautaro?

Chi con Lautaro?

01:56
Oggi c'è Inter-Cremonese

Oggi c'è Inter-Cremonese

01:41
Guida per Juve-Milan

Guida per Juve-Milan

01:26
Juve, le scelte di Tudor

Juve, le scelte di Tudor

02:03
Allegri contro la Juve

Allegri contro la Juve

00:31
Allegri e Leao

Allegri e Leao

Calcio ora per ora
Vedi tutti
08:04
Mondiali U20, Italia ko con Argentina ma azzurri agli ottavi
23:20
Atalanta, Juric: "Qualche debito con la fortuna, speriamo nel futuro"
23:11
Como, ds Ludi: "Orgogliosi di quanto fatto contro una Dea forte"
21:01
Inter, Barella: "Siamo in fiducia e cresce la condizione fisica"
20:59
Cremonese, Nicola: "Contro avversari così è tutto più difficile"