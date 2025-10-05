Super Serie A: Allegri da ex, Pioli contro Gasp, Conte per dimenticare San Siro

Alle 15 invece è il turno di Fiorentina e Roma. La Viola di Pioli cerca ancora la prima vittoria in campionato e per farlo dovrà avere la meglio degli uomini di Gasp che pur non entusiasmando è riuscita a vincere 4 delle prime 5 in Serie A. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta in Europa League contro il Lille e il problema centravanti sembra non trovare soluzione: Ferguson continua a faticare e non riesce a sbloccarsi, Dovbyk che c'era anche riuscito contro il Verona potrebbe pagare il peso del doppio rigore fallito in coppa contro i francesi (anche se agli annali finirà l'errore di Soule, essendo stati cancellati dall'arbitro entrambi gli errori dell'ucraino). La partita però potrebbe essere un vero spartiacque per la stagione della Fiorentina: con un risultato negativo la panchina di Pioli, per ora mai davvero in discussione, potrebbe iniziare a traballare seriamente.