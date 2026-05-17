Festa Inter: pullman scoperto in Duomo, fuochi d'artificio ad accoglierlo

Una Piazza Duomo gremita in ogni angolo e una lunga sequenza di fuochi d'artificio ha accolto il pullman scoperto dell'Inter per la festa scudetto. Dopo quasi quattro ore di percorso, la squadra è da poco arrivata infatti in Duomo, tra cori e fumogeni che hanno accompagnato tutto il tragitto in cui non sono mancati sfottò anche verso le rivali pure attraverso gli striscioni alzati dai calciatori nerazzurri. La festa ora continuerà con la squadra che si affaccerà da una terrazza.