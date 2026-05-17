Cremonese, Giampaolo: "All'ultima daremo tutto anche se il nostro destino dipende dal Lecce"

La vittoria contro l'Udinese però è sicuramente più amara di quanto previsto: "Sarò chiaro coi giocatori, domenica abbiamo una partita contro una delle squadre più belle del campionato come il Como e se arriviamo dietro è perché gli altri hanno meritato di arrivare davanti. Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, poi tireremo le somme. Certo, purtroppo il nostro destino dipende dal Lecce, che aritmeticamente ha un grande vantaggio", ha detto a Dazn.