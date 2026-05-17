Cremonese, Giampaolo: "All'ultima daremo tutto anche se il nostro destino dipende dal Lecce"
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Beffa Cremonese. Il gol nel finale di Sassuolo-Lecce da parte di Stulic rende davvero in salita la strada per la salvezza grigiorossa: "Noi però dovevamo giocare soltanto la nostra partita", chiarisce mister Giampaolo, "la squadra il suo l'ha fatto, la vittoria è stata sudatissima e i ragazzi devono essere orgogliosi di prestazione e risultato. Manca ancora una partita e non dovremo pensare al fatto che il Lecce ha vinto alla fine".
La vittoria contro l'Udinese però è sicuramente più amara di quanto previsto: "Sarò chiaro coi giocatori, domenica abbiamo una partita contro una delle squadre più belle del campionato come il Como e se arriviamo dietro è perché gli altri hanno meritato di arrivare davanti. Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità, poi tireremo le somme. Certo, purtroppo il nostro destino dipende dal Lecce, che aritmeticamente ha un grande vantaggio", ha detto a Dazn.