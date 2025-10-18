Serie A, Torino-Napoli e Roma-Inter: il duello al vertice si gioca a distanza

La seconda grande sfida, seguita da Napoli e Fiorentina in un serrato calendario della Serie A per l'Inter, è un esame di maturità per il neotecnico nerazzurro. Chivu deve fare a meno di Thuram e Darmian, e si affiderà a tutti i suoi titolarissimi. Spazio a Bonny con Lautaro, per cercare di scardinare quello che a oggi è il miglior sistema difensivo della Serie A. La Roma non segna molto, un controsenso con Gasp in panchina, ma subisce pochissimo e ha grande solidità. In mezzo ci sarà Mkhitaryan con Barella e Calhanoglu, spazio a Dumfries-Dimarco sulle fasce e ad Acerbi in difesa col duo Akanji-Bastoni. Nessun ballottaggio stavolta dietro, dove giocherà Sommer e non Martinez. Gasperini risponde col suo 3-4-2-1 e ha un grande dubbio da risolvere, che riguarda l'attacco. Si sta infatti facendo strada l'idea di Dybala falso nueve, anche se per il momento non è il piano-A: quest'ultimo vede la Joya e Soulé dietro Ferguson. Spazio a Cristante e Koné, ex obiettivo-Inter, in mezzo. Sulle corsie Wesley e Tsimikas, con Angelino ko per una bronchite asmatica. Celik gioca ancora nei tre dietro, panchina per Hermoso. Roma-Inter sarà una sfida al vertice, con le squadre separate da tre punti e Chivu che sogna l'aggancio a Gasp, ma sarà anche una sfida tra ex. Chivu iniziò la sua esperienza italiana proprio nella Capitale, Gasperini allenò l'Inter (e Chivu) nella sua prima sulla panchina di una big. Sarà una sfida speciale per entrambi e anche per la classifica.