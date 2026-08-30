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Serie A oggi: guida a Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

La domenica di Serie A vede lo scontro tra Allegri e Fabregas, l'Inter a Cagliari e la prima assoluta da allenatori tra Gattuso e De Rossi 

30 Ago 2026 - 09:29
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Archiviate le gare del sabato, la Serie A si prepara a scendere nuovamente in campo. Oggi, domenica 30 agosto, sono in programma altre tre partite della seconda giornata di campionato. Alle 18:30, al Maradona, va in scena lo scontro tra Napoli e Como, match che potrà già dare importanti informazioni riguardo alla lotta Champions League. Alle 20:45, i campioni d'Italia in carica dell'Inter affrontano il Cagliari in trasferta, mentre in contemporanea Lazio e Genoa si sfideranno in un Olimpico che dovrebbe essere ancora povero di pubblico. 

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NAPOLI-COMO, FILOSOFIE DIVERSE 

Dopo il successo all'esordio sul campo del Genoa, il Napoli di Max Allegri cerca altri tre punti fondamentali. Questa sera, alle 18:30, al Maradona arriva il Como di Cesc Fabregas, a caccia della prima vittoria stagionale dopo il pareggio all'esordio sul campo dell'Udinese. Dopo il doppio 0-0 della passata stagione, entrambi gli allenatori vogliono vincere per dare un segnale forte, anche in ottica Champions League. Infatti, sia Napoli che Como sono tra le candidate per arrivare nei primi quattro posti in campionato e gli scontri diretti potrebbero fare la differenza. Allegri si affida ancora a Hojlund in attacco, mentre a centrocampo dovrebbe essere confermato il terzetto formato da Anguissa, Lobotka e McTominay con De Bruyne pronto a subentrare come nella gara d'esordio a Marassi. Pochi cambi anche nel Como, con Fabregas pronto a lanciare ancora Milla dal primo minuto, con Diao, Nico Paz e Baturina alle spalle di Douvikas. Quella del Maradona si preannuncia una sfida interessante, soprattutto per le filosofie opposte dei due allenatori: da un lato il pragmatismo di Allegri, dall'altro l'estro e la fantasia di Fabregas. Napoli-Como è già una sfida decisiva.

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CAGLIARI-INTER, CERCASI CONFERME 

Dopo lo scoppiettante 4-1 nella prima giornata contro il Monza, l'Inter di Cristian Chivu si appresta ad affrontare la prima trasferta della propria stagione contro il giovane Cagliari di Fabio Pisacane, vittorioso all'esordio per 1-0 sul campo del Parma. In terra sarda, l'Inter vanta un bilancio estremamente positivo, avendo vinto 20 delle 45 sfide giocate in casa dei rossoblù. Inoltre, la squadra di Chivu ha vinto nove delle ultime dieci sfide contro il Cagliari in Serie A e oggi cerca la doppia cifra. L'allenatore nerazzurro potrebbe lanciare Stones dal primo minuto, anche se al momento sembra leggermente indietro nelle gerarchie, così come Curtis Jones pronto all'esordio in nerazzurro. Davanti, insieme a Pio Esposito, ci sarà ancora Lautaro Martinez, a caccia del primo gol stagionale. Il Cagliari, invece, vuole continuare a stupire dopo la grande salvezza dell'anno scorso, avendo confermato anche Pisacane in panchina. A guidare l'attacco dei sardi ci sarà ancora Mendy, con Fazzini e Maldini che giocheranno alle sue spalle. In difesa, ballottaggio tra Mina e Deiola per una maglia da titolare, con Juan Rodriguez che sarà l'altro centrale di difesa. A centrocampo, invece, confermato il baby Romano, autore dell'eurogol vittoria contro il Parma alla prima giornata. 

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LAZIO-GENOA, TRA SOGNO E REALTÀ

L'allenamento aperto ai tifosi di ieri a Formello non cambia la situazione tifo in casa Lazio. Questa sera, all'Olimpico, non dovrebbe essere presente il pubblico delle grandi occasioni, nonostante la vittoria all'esordio in campionato per la squadra di Gattuso. L'eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova sembrava il presagio per una stagione complicata, ma la vittoria sul campo del Bologna e l'acquisto di Pinamonti in attacco hanno portato un po' di fiducia e serenità nell'ambiente biancoceleste: contro il Genoa c'è subito l'occasione di ottenere altri tre punti fondamentali per la stagione. Gattuso lancerà Frattesi dal primo minuto, con Floriani Mussolini titolare sulla destra al posto dell'infortunato Marusic. In attacco, Dia dovrebbe essere ancora il centravanti, con Pinamonti che scalpita per l'esordio in biancoceleste. Nel Genoa, invece, De Rossi vuole mettersi alle spalle la burrascosa sconfitta contro il Napoli e cerca il primo gol stagionale e i primi punti. Colombo e Vitinha guideranno ancora l'attacco, con Baldanzi alle loro spalle a dare geometrie e fantasia. Inoltre, sarà il primo incrocio assoluto da allenatori tra Gattuso e De Rossi, due degli eroi del Mondiale azzurro vinto nel 2006. 

I giornali sportivi: domenica 30 agosto 2026

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