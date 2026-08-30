Serie A oggi: guida a Napoli-Como, Cagliari-Inter e Lazio-Genoa

Dopo lo scoppiettante 4-1 nella prima giornata contro il Monza, l'Inter di Cristian Chivu si appresta ad affrontare la prima trasferta della propria stagione contro il giovane Cagliari di Fabio Pisacane, vittorioso all'esordio per 1-0 sul campo del Parma. In terra sarda, l'Inter vanta un bilancio estremamente positivo, avendo vinto 20 delle 45 sfide giocate in casa dei rossoblù. Inoltre, la squadra di Chivu ha vinto nove delle ultime dieci sfide contro il Cagliari in Serie A e oggi cerca la doppia cifra. L'allenatore nerazzurro potrebbe lanciare Stones dal primo minuto, anche se al momento sembra leggermente indietro nelle gerarchie, così come Curtis Jones pronto all'esordio in nerazzurro. Davanti, insieme a Pio Esposito, ci sarà ancora Lautaro Martinez, a caccia del primo gol stagionale. Il Cagliari, invece, vuole continuare a stupire dopo la grande salvezza dell'anno scorso, avendo confermato anche Pisacane in panchina. A guidare l'attacco dei sardi ci sarà ancora Mendy, con Fazzini e Maldini che giocheranno alle sue spalle. In difesa, ballottaggio tra Mina e Deiola per una maglia da titolare, con Juan Rodriguez che sarà l'altro centrale di difesa. A centrocampo, invece, confermato il baby Romano, autore dell'eurogol vittoria contro il Parma alla prima giornata.