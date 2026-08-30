Commisso: "Firenze deve sognare, serve un nuovo stadio". Poi ritira la maglia di Antognoni VIDEO

"L'impegno finanziario della nostra famiglia - ha rimarcato Commisso dopo una dedica per il padre Rocco scomparso a inizio anno - è di oltre un miliardo di euro. Abbiamo costruito il centro sportivo più grande d'Italia e fra i maggiori d'Europa e quest'estate abbiamo investito come mai sul mercato". I risultati però, nei 7 anni della gestione Commisso, non sono stati al pari degli investimenti, di qui l'auspicio che il futuro possa regalare qualche soddisfazione: "Ai giocatori chiederò sempre di lottare e mai arrendersi, ai tifosi e ai giovani di sognare, noi vogliamo costruire e tutti dobbiamo investire sui giovani anche per aiutare la Nazionale".