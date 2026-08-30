Commisso: "Firenze deve sognare, serve un nuovo stadio". Poi ritira la maglia di Antognoni VIDEO

30 Ago 2026 - 08:15
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"La nostra responsabilità è dare al popolo di Firenze qualcosa in cui credere, la Fiorentina deve far sognare Firenze". Lo ha detto il presidente viola, Joseph Commisso, intervenendo nel corso della festa per i 100 anni del club all'interno dello stadio Artemio Franchi, al termine della gara con il Frosinone persa per 0-3.

"L'impegno finanziario della nostra famiglia - ha rimarcato Commisso dopo una dedica per il padre Rocco scomparso a inizio anno - è di oltre un miliardo di euro. Abbiamo costruito il centro sportivo più grande d'Italia e fra i maggiori d'Europa e quest'estate abbiamo investito come mai sul mercato". I risultati però, nei 7 anni della gestione Commisso, non sono stati al pari degli investimenti, di qui l'auspicio che il futuro possa regalare qualche soddisfazione: "Ai giocatori chiederò sempre di lottare e mai arrendersi, ai tifosi e ai giovani di sognare, noi vogliamo costruire e tutti dobbiamo investire sui giovani anche per aiutare la Nazionale".

Quindi i ringraziamenti al dg Ferrari e al ds Paratici e un omaggio ad Antognoni, grande assente perché in polemica con l'attuale dirigenza: "Dobbiamo onorare Giancarlo che rappresenta la parte più nobile del nostro passato", ha ribadito il presidente mostrando poi in una teca la maglia ufficiale viola del centenario col nome di Antognoni e il numero 10 che per questa stagione è stato ritirato in suo onore.

Commisso e la madre Catherine hanno anche parlato del futuro del Franchi: "Firenze merita uno stadio degno della sua bellezza e i tifosi un impianto degno della loro passione, per questo lavoriamo con il Comune per la sua ristrutturazione". 

Fiorentina, le foto della festa per i 100 anni

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