Serie A, Juventus-Genoa: è il giorno del debutto di Tudor

Il mandato di Igor Tudor sta per iniziare in via ufficiale: si comincia allo Stadium, in Juventus-Genoa. Il tecnico croato ha già la fiducia dei tifosi bianconeri, che lo hanno acclamato al di fuori del J Hotel alla vigilia. Per prenderseli in maniera definitiva servirà però vincere la prima delle nove finali rimaste alla Vecchia Signora, che in questi due mesi non può più sbagliare. Il quarto posto, obiettivo imprescindibile per diversi motivi, è a un solo punto di distanza, con il Bologna impegnato a Venezia. Il mancato ingresso in Champions League sarebbe un colpo durissimo per le casse della Juventus e per la programmazione della prossima stagione. Ma l'Europa che conta serve allo stesso Tudor, che in caso di qualificazione si presenterebbe con più argomenti per discutere di un'eventuale riconferma.