De Rossi: "Mi sei mancato Genoa, si riparte carichi"

09 Lug 2026 - 20:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Daniele De Rossi ha celebrato su Instagram l'inizio del suo primo precampionato alla guida del Genoa. "Ripartiamo, carichi come sempre verso una nuova avventura, con in testa ancora le immagini e le emozioni dei mesi che abbiamo trascorso insieme - scrive l'ex capitano della Roma - 'Solo chi soffre impara ad amare' non è solo un murales, è il nostro stile di vita e noi l'anno scorso abbiamo lottato, abbiamo sofferto ed abbiamo decisamente imparato ad amare ogni sfumatura di questo club e di questa città. Mi sei mancato Genoa".

Ultimi video

01:24
CLIP CESARI MOVIOLA TESTATA ZIDANE FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

La moviola di Cesari sulla testata di Zidane, Mosca: “Una maialata!”

04:39
DICH ONE TO ONE GROSSO DICH

Esclusiva Grosso: "Atta? Non pensavo venisse. Mi metto pressione da solo e Kean…"

02:48
Callegari: "Tra Messi, Maradona e Ronaldo non ho dubbi su chi sia il migliore"

Callegari: "Tra Messi, Maradona e Ronaldo non ho dubbi su chi sia il migliore"

00:30
Parla Gila: "Milan arrivo", lunedì a Milanello?

Parla Gila: "Milan arrivo", lunedì a Milanello?

01:41
Callegari: "Vi svelo le parole chiave di Amorim e Cardinale"

Callegari: "Vi svelo le parole chiave di Amorim e Cardinale"

01:50
Maglie, passione infinita

Maglie, passione infinita

01:41
Tiro a giro blucerchiato

Tiro a giro blucerchiato

02:15
Messi sei leggenda

Messi sei leggenda

03:06
L'Italia è campione

L'Italia è campione

02:27
Juve, parla Carnevali

Juve, parla Carnevali

01:56
Vlahovic, cosa fai?

Vlahovic, cosa fai?

01:51
Amorim: look e parole

Amorim: look e parole

02:02
Cardinale al comando

Cardinale al comando

02:18
Milan, presentato Amorim

Milan, presentato Amorim

02:04
Cosa fanno oggi? I campioni del 2006 vent'anni dopo

Cosa fanno oggi? I campioni del 2006 vent'anni dopo

01:24
CLIP CESARI MOVIOLA TESTATA ZIDANE FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

La moviola di Cesari sulla testata di Zidane, Mosca: “Una maialata!”

I più visti di Calcio

DICH DE LAURENTIIS SU DE BRUYNE 06/07 ok SRV

De Laurentiis: "Mercato? Vorrei zero acquisti". Poi 'punge' De Bruyne…

DICH LAUTARO POST EGITTO DICH

Lautaro entra e cambia la partita dell'Argentina: "Ecco cosa ho detto a Messi..."

CLIP CARDINALE "PRESENTA" AMORIM A MILANELLO PER SITO 7/7 SRV

Amorim-Cardinale, primo abbraccio: le immagini, insieme, a Milanello

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

Amorim: "Vogliamo tenere Modric: vado a parlarci?"

DICH CARNEVALI DICH

Carnevali: "Vlahovic è un punto interrogativo, per la porta non è una corsa a due"

CLIP MOSCA PENDOLINO FINALE ITALIA-FRANCIA 2006 09/07 SRV

Mosca, il pendolino della finale 2006: “Gol di Zidane su rigore poi…”

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:45
De Rossi: "Mi sei mancato Genoa, si riparte carichi"
17:41
Vicenda lite con tifoso, un anno di Daspo a Gift Orban
17:36
Inter, a Hong Kong tram nerazzurro in vista amichevole con Manchester City
Christian Eriksen
17:25
Christian Eriksen non ha paura: pronto a tornare nuovamente in campo
17:15
Siracusa e Trapani deferite al Tribunale Federale Nazionale