Non basta il doppio regalo d'addio di Vlahovic, fanno flop tutti i sostituti inseriti da Spalletti

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Prestazione generosa di Locatelli e Kalulu, Conceiçao si riscatta solamente con l'assist per il 2-0di Enzo Palladini
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JUVENTUS
Perin 6 - Quando la Juve ha ceduto, il portiere ha tentato di salvarla. Bravo su un tiro di Njie, poi ha preso due gol senza colpe.
Kalulu 6,5 - Un treno sulla fascia destra, avanti e indietro di continuo, più efficace nei cross rispetto a Conceiçao che li fa di mestiere.
Gatti 6 - L'avversario diretto è di quelli che non lasciano tranquilli, Duvan Zapata. Lo scontro tra i due sprigiona scintille fin dai primi istanti e il colombiano spesso si fa sentire poi cala ma entra Adams e diventa decisivo.
Kelly 5,5 - Rispetto a Gatti affronta meno duelli, anche perché Simeone è meno minaccioso. Ma di solito, almeno, sforna lanci lunghi e precisi che stavolta non partono dal suo sinistro.
Cambiaso 6 - Gioca in linea con i difensori, non per scelta ma per l'insolita posizione di Pedersen, che sta altissimo per cercare di sorprenderlo. Però quando parte (tipo a inizio secondo tempo) sa essere pericoloso.
Dal 17' st Holm 5,5 - Bene la prima giocata, poi fatica a trovare la posizione giusta.
Locatelli 6 - Ha sempre spazio intorno a sé per pensare calcio e per dirigere la manovra. Dopo qualche minuto da interditore altamente combattivo, riprende la bacchetta e costruisce. Cala molto nel finale.
Thuram 6,5 - Da tanto tempo ci si chiedeva quando avrebbe fatto qualcosa di decisivo. La risposta è finalmente arrivata con l'azione travolgente da cui nasce l'1-0 di Vlahovic.
Dal 25' st Koopmeiners 5 - Entra nel momento sbagliato, quando servirebbe lottare, non esattamente il suo mestiere.
Conceiçao 6 - Obrador ed Ebosse si rivelano ostacoli poco accomodanti sulla strada del portoghese, che non riesce a creare come suo solito. Si riscatta però con l'azione che porta al 2-0 di Vlahovic.
Dal 25' st Miretti 5,5 - Tappa qualche buco un po' a destra e un po' a sinistra, senza entrare seriamente in partita.
McKennie 5,5 - A forza di cambiare ruolo, ha perso un po' l'orientamento anche perché Spalletti in pratica gli chiede di ricoprirne due contemporaneamente. È bravo e atletico, ma non ancora ubiquo.
Boga 6,5 - In questo spezzone di stagione, derby compreso, ha smentito ciò che si diceva di lui, cioè che fosse discontinuo. Dalle sueb iniziative, qualcosa di buono arriva sempre.
Dal 33' st Zhegrova sv.
Vlahovic 7,5 - Ancora una volta è lui a sbloccare il risultato, con un tiro sporco in mezzo a vari avversari. Nel secondo tempo, perfetto il piatto destro per il 2-0. Era mancato il suo apporto nella precedente partita contro la Fiorentina, stavolta da lui arriva il doppio regalo (probabile) d'addio.
Dal 17' st David 5 - Chiude il campionato così come l'ha vissuto, da oggetto misterioso.
Allenatore Spalletti 6 - Sapeva di avere di fronte un'impresa quasi impossibile, ha provato a vincere, ma non era serata.
TORINO
Paleari 6; Coco 6, Ismajili 5,5, Ebosse 6; Pedersen 6,5 (24' st Prati 6), Gineitis 6 (1' st Casadei 6,5), Ilkhan 5,5 (17' st Njie 6,5), Obrador 6,5 (17' st Nkounkou 6); Vlasic 5,5; Simeone 5, Zapata 5,5 (11' st Adams 6,5). Allenatore D'Aversa 6,5.