Serie A: Giudice Sportivo, una giornata a Romagnoli e Saelemaekers

SERIE A

Il Giudice Sportivo ha squalificato 6 calciatori dopo la 18a giornata di Serie A. Contro l'Atalanta, il Milan dovrà fare a meno di Romagnoli (quinta sanzione) e Saelemaekers (espulso contro il Cagliari), entrambi squalificati per una giornata. Due giornate a Sau (Benevento) "per espressioni irriguardose, proferendo altresì un'espressione blasfema". Un turno anche a Vignali (Spezia), Mancini (Roma) e Chiriches (Sassuolo). lapresse

Mano pesante del Giudice Sportivo nei confronti di Sau per avere, al 20° del secondo tempo, dopo essere uscito dal terreno di gioco, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose, proferendo altresì un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale. Niente squalifica per Gunter invece, per cui era stata chiesta la prova tv: secondo il dott. Mastrandrea "le riprese televisive non permettono di stabilire, senza margini di ragionevole dubbio, che il calciatore Gunter abbia proferito espressione blasfema".

