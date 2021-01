Emergenza continua per Pioli: contro l'Atalanta senza Romagnoli e Saelemaekers

Anche contro l'Atalanta, sabato prossimo, sarà un Milan in emergenza. Pioli, infatti, non avrà a disposizione Romagnoli e Saelemaekers che saranno fermati dal giudice sportivo. Il capitano era in diffida e a Cagliari ha rimediato un'ammonizione, mentre il belga è stato espulso per doppio giallo. Ansia anche per Kjaer che in Sardegna è stato costretto a uscire al 45' per una lombosciatalgia e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. Gli unici difensori centrali a disposizione potrebbero essere dunque Kalulu e Musacchio ed eventualmente Tomori che potrebbe arrivare dal Chelsea nelle prossime ore.