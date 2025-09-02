Serie A, Simonelli: "Per Milan-Como a Perth aspettiamo l'UEFA"

"Milan-Como in Australia? Non ci sono ancora sviluppi, siamo ancora in attesa dell'approvazione da parte della UEFA che ci auguriamo arrivi entro fine mese. E scioglieremo tutte le riserve, io continuo ad essere moderatamente positivo nonostante un po' di movimento contrario sulla vicenda". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, in conferenza stampa dopo l'odierna assemblea della Lega Serie A. "Si parla di una partita su 380, come avevamo già spiegato in un comunicato. Posso capire che non sia una trasferta facile anche se so che qualche tifoso la sfrutterà per visitare un continente che non conosce. Abbiamo una grande base di tifosi del calcio italiano, come Lega abbiamo responsabilità di aumentare la visibilità del prodotto nei Paesi in cui c'è domanda. Aspettiamo ancora un po' ma siamo moderatamente ottimisti", ha aggiunto.