Mondiale per Club ogni due anni e con più squadre, il progetto Fifa per il 2031 piace anche al Napoli

Dopo l'edizione di questa estate con 32 partecipanti, l'idea è di allargare la competizione a 48 club con cadenza biennale: anche i partenopei tra le squadre favorevoli al nuovo format
Un Mondiale per Club ogni due anni e allargato a 48 squadre, invece che ogni quattro e con 32 partecipanti: è questo, secondo il quotidiano inglese The Guardian, il progetto sul tavolo del presidente della Fifa Gianni Infantino. Secondo la ricostruzione del giornale britannico, la Fifa prenderà in considerazione l'idea di organizzare la Coppa del Mondo per Club ogni due anni a partire dal 2029.
La prossima Coppa del Mondo per Club si svolgerà tra quattro anni proprio nel 2029, dopo il primo torneo a 32 squadre di questa estate negli Stati Uniti, ma a fare pressione sulla Fifa per trasformare il torneo in un appuntamento biennale e con più squadre, con il raddoppio dunque delle entrate, sarebbero proprio alcuni dei principali club europei.
Secondo la ricostruzione del The Guardian, il Real Madrid avrebbe messo sul tavolo l'opzione durante i colloqui con la Fifa a Miami a giugno, e ci sarebbe già l'accordo di diverse altre società, tra cui Barcellona, Manchester United, Liverpool e Napoli: tutte squadre che non hanno partecipato alla prima edizione e che sarebbero beneficiate da un allargamento della formula a 48 squadre.
Fonti della Fifa hanno spiegato al giornale inglese che l'ipotesi non è fattibile per il 2027, ma dopo il 2029 lo scenario del calendario internazionale sarà diverso, e potrebbe nascere il Mondiale per Club 2031. In questo caso il calendario Fifa eliminerebbe la pausa estiva di giugno, che viene però usata dalla Uefa per le finali di Nations League.
Commenti (0)