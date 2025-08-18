Mondiale per Club ogni due anni e con più squadre, il progetto Fifa per il 2031 piace anche al Napoli

Secondo la ricostruzione del The Guardian, il Real Madrid avrebbe messo sul tavolo l'opzione durante i colloqui con la Fifa a Miami a giugno, e ci sarebbe già l'accordo di diverse altre società, tra cui Barcellona, Manchester United, Liverpool e Napoli: tutte squadre che non hanno partecipato alla prima edizione e che sarebbero beneficiate da un allargamento della formula a 48 squadre.