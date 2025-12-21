Serie A: Cagliari-Pisa 2-2, Moreo gela l'Unipol Domus all'89'

© ansa
Ospiti avanti con l'ex Tramoni, pari di Folorunsho poi il 2-1 rossoblù di Kilicsoy. Moreo firma il pareggiodi Antonella Pelosi
Finisce 2-2 la sfida salvezza tra Cagliari e Pisa alla Unipol Domus. La sbloccano gli ospiti al 45' su rigore realizzato dall'ex Tramoni e concesso per mani in area di Adopo. Al 14' della ripresa il pareggio dei padroni di casa con Folorunsho di testa su cross di Zappa, al 26' il sorpasso rossoblù con il primo gol in Serie A di Kilicsoy. All'89' Moreo gela il pubblico realizzando il gol del pareggio. La squadra di Pisacane sale così a quota 15 punti, mentre i nerazzurri avanzano a 11 restando penultimi.
LA PARTITA
Sorpresa nel Cagliari, dove in attacco Kilicsoy gioca la sua prima da titolare. Gaetano in campo dall’inizio dopo le due reti consecutive in campionato. In difesa Pisacane ritrova Mina. Rispetto alla trasferta di Lecce, Gilardino ne cambia 5 per interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Spazio per Tramoni. Primo tempo equilibrato, con conclusioni da una parte e dall'altra, fino al 43' quando Adopo colpisce il pallone con un braccio su giocata di Canestrelli. Sul dischetto va l'ex Tramoni, che non si fa influenzare dai fischi dei suoi ex tifosi e batte Caprile con un tiro centrale. Un attimo prima giocata da nove puro di Kilicsoy che si gira liberandosi della marcatura di Bonfanti e calcia, il pallone finisce a lato. A inizio ripresa Pisacane manda in campo Idrissi per Obert e dopo 10' Zappa per Adopo. Cambio azzeccatissimo perché proprio Zappa serve il cross su cui Folorunsho si butta di testa e firma il pareggio. Subito dopo l'attaccante rossoblù, che ha sbattuto sul palo in occasione del gol, è costretto a uscire per infortunio (dentro Mazzitelli). La rimonta del Cagliari viene completata al 26' con la gran conclusione di Kilicsoy che vale il 2-1 rossoblù. Ma non è finita: il Pisa preme alla ricerca del pareggio che arriva con Moreo su assist di Leris. Per il Cagliari il rammarico per una vittoria sfumata all'ultimo, boccata d'ossigeno per il Pisa.
LE PAGELLE
Kilicsoy 7 - Debutto da favola dal 1' per il turco classe 2005, gran movimento e tiro su cui Semper non ha scampo
Folorunsho 7 - Ritrova il gol che gli mancava da 580 giorni con un bel tuffo di testa, esce poco dopo per infortunio
Tramoni 6,5 - Freddo sul rigore che sblocca il risultato alla Unipol Domus e in generale il più pericoloso dei suoi
Mina 5,5 - Un paio di sbavature pericolose, si fa ammonire per un fallaccio su Tramoni
Canestrelli 5 - Si perde Folorunsho in occasione del gol del pari poi rischia grosso facendosi sorprendere alle spalle da Gaetano
IL TABELLINO
Cagliari-Pisa 2-2
Cagliari (3-5-2): Caprile 6,5; Rodriguez 6,5, Mina 5,5, Obert 5,5 (1' st. Idrissi 6); Palestra 6, Deiola 6, Adopo 5 (10' st Zappa 6,5), Gaetano 6,5 (38' st Cavuoti sv), Folorunsho 7 (18' st Mazzitelli 6,5); Esposito 5,5, Kilicsoy 7 (37' st Borrelli sv). A disposizione: Ciocci, Radunovic, Luperto, Prati, Di Pardo, Rog, Pintus, Pavoletti, Trepy. All.: Pisacane 6,5.
Pisa (3-5-2): Semper 6; Bonfanti 5,5 (29' st Calabresi sv), Caracciolo 5,5, Canestrelli 5; Toure 6 (37' st Lorran sv), Hojholt 5,5 (28' st Vural 6), Aebischer 6, Piccinini 5,5 (29' st Moreo 7), Angori 6; Tramoni 6,5 (37' st Leris 6,5), Meister 5,5. A disposizione: Nicolas, Scuffet, Marin, Buffon, Esteves, Coppola, Albiol, Denoon, Lusuardi, Mbambi. All.: Gilardino 6.
Arbitro: Fourneau.
Marcatori: 45' rig. Tramoni (P), 14' st Folorunsho (C), 26' st Kilicsoy (C), 45' st Moreo (P)
Ammoniti: Adopo, Mina, Esposito (C), Bonfanti (P)
LE STATISTICHE OPTA DI CAGLIARI-PISA
Prima rete per Mattéo Tramoni in Serie A, la prima a partire dal 25 aprile scorso considerando anche la Serie B (vs Brescia, in cadetteria in quel caso).
Solo Bayern Monaco e Real Madrid (entrambi sei) hanno realizzato più rigori del Pisa in questa stagione nei Big-5 campionati europei in corso: cinque, come Brentford e Brest.
Semih Kiliçsoy (20 anni e 128 giorni) è diventato il quarto giocatore straniero più giovane a trovare la prima rete in Serie A con la maglia del Cagliari, dopo Han Kwang-Song (18 anni e 210 giorni nell'aprile 2017), Godfred Donsah (18 anni e 218 giorni nel gennaio 2015) e Mohammed Kallon (19 anni e 24 giorni nel settembre 1998).
Gianluca Gaetano ha preso parte ad almeno un gol per tre match di fila (2G+1A) per la prima volta in Serie A.
Michael Folorunsho è tornato al gol in campionato (vs Pisa) 580 giorni dopo l’ultima rete in Serie A (vs Salernitana, il 20 maggio 2024).
Tra i giocatori che hanno segnato il 100% dei loro gol in trasferta in questa Serie A, solamente Andrea Pinamonti (quattro) ha segnato più reti di Stefano Moreo (tre, come M'Bala Nzola e Jayden Addai).
Solo contro la Cremonese (10) il Cagliari vanta una più lunga striscia di imbattibilità casalinga tra massimo torneo e Serie B che con il Pisa tra le formazioni attualmente presenti in Serie A: nove, 5V, 4N.
Gabriele Zappa ha fornito assist in due delle ultime tre gare casalinghe di Serie A (vs Genoa e Pisa) per il difensore del Cagliari tanti passaggi vincenti quanti quelli serviti nelle precedenti 60 gare interne nel massimo torneo (due, appunto).
Il Pisa ha pareggiato quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (1P) per i toscani tanti segni “X” fuori casa quanti quelli ottenuti nelle precedenti 20 nel torneo (3V, 13P).
Da inizio ottobre, solo il Pisa (sei) ha pareggiato più match del Cagliari in Serie A: cinque, come Lazio e Milan.
Per la seconda volta nella sua storia, il Pisa non ha vinto nessuna delle sue prime otto trasferte stagionali di Serie A (5N, 3P) – dopo il 1982/83 (4N, 4P).
Il Pisa ha segnato almeno due gol in quattro delle ultime cinque trasferte di Serie A tante volte quante nelle precedenti 12 sfide fuori casa nel torneo.
Prima rete anche per Semih Kiliçsoy in Serie A, la prima a partire dal 1° marzo 2025 nei maggiori 10 tornei internazionali (vs Kayserispor con la maglia del Besiktas).
Per la prima volta in questo campionato, il Pisa ha chiuso un 1° tempo con più di sette tiri totali nella competizione (otto vs Cagliari).