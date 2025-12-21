Serie A: Cagliari-Pisa 2-2, Moreo gela l'Unipol Domus all'89'

LA PARTITA

Sorpresa nel Cagliari, dove in attacco Kilicsoy gioca la sua prima da titolare. Gaetano in campo dall’inizio dopo le due reti consecutive in campionato. In difesa Pisacane ritrova Mina. Rispetto alla trasferta di Lecce, Gilardino ne cambia 5 per interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive. Spazio per Tramoni. Primo tempo equilibrato, con conclusioni da una parte e dall'altra, fino al 43' quando Adopo colpisce il pallone con un braccio su giocata di Canestrelli. Sul dischetto va l'ex Tramoni, che non si fa influenzare dai fischi dei suoi ex tifosi e batte Caprile con un tiro centrale. Un attimo prima giocata da nove puro di Kilicsoy che si gira liberandosi della marcatura di Bonfanti e calcia, il pallone finisce a lato. A inizio ripresa Pisacane manda in campo Idrissi per Obert e dopo 10' Zappa per Adopo. Cambio azzeccatissimo perché proprio Zappa serve il cross su cui Folorunsho si butta di testa e firma il pareggio. Subito dopo l'attaccante rossoblù, che ha sbattuto sul palo in occasione del gol, è costretto a uscire per infortunio (dentro Mazzitelli). La rimonta del Cagliari viene completata al 26' con la gran conclusione di Kilicsoy che vale il 2-1 rossoblù. Ma non è finita: il Pisa preme alla ricerca del pareggio che arriva con Moreo su assist di Leris. Per il Cagliari il rammarico per una vittoria sfumata all'ultimo, boccata d'ossigeno per il Pisa.