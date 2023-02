Cremonese-Roma, i giallorossi puntano ad agganciare il secondo posto

VERSO CREMONESE-ROMA

Vincendo contro i lombardi José Mourinho raggiungerebbe Inter e Milan in classifica, Wijnaldum verso l'esordio da titolare

Un'opportunità da non sprecare. La Roma di José Mourinho, reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, si prepara ad affrontare la Cremonese consapevole della posta in gioco: battere i ragazzi di Ballardini allo "Zini", infatti, significherebbe agganciare Inter e Milan al secondo posto in classifica, rimettersi alle spalle la Lazio e consolidare la propria posizione in zona Champions League.

Il tecnico portoghese proverà dunque a sfruttare al massimo il momento magico dei suoi: la squadra ha vinto cinque delle otto partite di campionato disputate nel 2023, cadendo solo nel finale della trasferta di Napoli del 29 gennaio. Era arrivata alla sosta per i Mondiali al sesto posto, ora ha la possibilità di ritrovarsi con davanti a sé solo l'irraggiungibile banda di Spalletti.

Per affrontare i lombardi, sempre alla disperata ricerca di punti salvezza, Mou dovrà fare a meno dello squalificato Smalling (decisivo nell'1-0 dell'andata) e punterà su Kumbulla al centro della difesa, affiancato da Mancini e Ibanez. A destra potrebbe tornare titolare Karsdorp, mentre a sinistra probabile conferma per il ritrovato Spinazzola, protagonista assoluto della vittoria sul Salisburgo. La vera notizia è però che, per la prima volta dal suo sbarco nella capitale, potrebbe esserci spazio dal 1' per Georginio Wijnaldum, che è sceso in campo nei minuti finali delle ultime quattro partite disputate dai giallorossi e che sembra pronto per dare finalmente il suo contributo in maniera sostanziale. Davanti nessun riposo per Pellegrini e Dybala, mentre per il ruolo di centravanti appare ancora in vantaggio Belotti: l'occhio di Abraham sta meglio, l'inglese ha rimosso i punti alla palpebra sinistra ferita nel match col Verona, ma visto lo stato di forma del Gallo è verosimile che Mourinho decida di non rischiarlo.

La Cremonese resta un avversario da non sottovalutare anche perché, va ricordato, i grigiorossi sono stati capaci di eliminare la Roma (all'Olimpico) nei quarti di finale di Coppa Italia, aggredendo la partita fin dai primi minuti e giocando senza alcun timore reverenziale. In campionato, ormai, non hanno più molto da perdere e il loro approccio alla sfida, in programma alle 18.30, potrebbe non essere troppo diverso. A provare a impensierire i giallorossi ci saranno Okereke e Dessers, mentre l'ex Afena-Gyan sembra destinato ad accomodarsi in panchina.