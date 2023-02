Europa League, Roma-Salisburgo 2-0: Mourinho vola agli ottavi

ROMA-SALISBURGO 2-0

La Roma supera 2-0 il Salisburgo all'Olimpico grazie ai gol di Belotti e Dybala: i giallorossi raggiungono la Juve

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Roma batte 2-0 il Salisburgo all'Olimpico, ribalta la sconfitta per 1-0 dell'andata e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi partono forte, colpiscono una traversa con Dybala dopo pochi minuti, ma devono attendere il 33' per sbloccarla, grazie a una girata di testa di Belotti su invito di Spinazzola. Al 40' è ancora l'esterno azzurro a servire a Dybala il pallone che vale il 2-0. Nella ripresa i ragazzi di Mourinho gestiscono il doppio vantaggio senza troppi affanni e si guadagnano il passaggio del turno. Agli ottavi (sorteggio in programma venerdì alle 12) incontreranno una delle squadre uscite vincenti dai gironi.

LA PARTITA

L'avvio è piuttosto teso per i giallorossi (due gialli nei primi 5'), che però vanno subito vicinissimi al vantaggio: sugli sviluppi di un corner Dybala colpisce col sinistro, Koehn respinge ancora verso l'argentino, che di testa scavalca il portiere avversario ma centra in pieno la traversa. Col passare dei minuti i padroni di casa prendono in mano le redini del gioco, cominciano a premere gli avversari nella loro trequarti, ma faticano a trovare sbocchi in area e la seconda occasione della serata arriva con un destro da fuori di Pellegrini, ben controllato da Koehn. La superiorità giallorossa è comunque evidente e viene premiata al 33': accelerazione di Spinazzola, cross in mezzo su cui avventa Belotti, che in torsione di testa porta avanti i suoi. In campo c'è una squadra sola e al 40' raddoppia: altra super sgasata di Spinazzola su invito geniale di Pellegrini, questa volta è Dybala a presentarsi puntuale col sinistro al volo che vale il 2-0.

A inizio ripresa Jaissle inserisce Sucic per provare a dare un po' più di fantasia a una manovra offensiva quasi inesistente e dopo pochi minuti il Salisburgo ha una grande opportunità con Adamu, che si inserisce bene ma colpisce a lato di poco in spaccata. La Roma è più sorniona rispetto al primo tempo, attende con pazienza abbassando un po' il baricentro, ma al 60' spaventa ancora Koehn con un siluro di Cristante, che il portiere devia in angolo con un intervento di faccia un po' goffo ma efficace. Nell'ultima mezzora di gioco i capitolini gestiscono senza soffrire e al triplice fischio l'Olimpico può festeggiare. Il percorso europeo prosegue.

LE PAGELLE

Spinazzola 7,5 - Protagonista assoluto della serata. Due accelerazioni di quelle dei tempi migliori per ispirare i gol di Belotti e Dybala, una pressione continua e asfissiante alla difesa avversaria. Mourinho sta ritrovando una pedina fondamentale.

Dybala 7,5 - Catalizzatore di tutte le azioni d'attacco della Roma. Dispensa dribbling e giocate da fuoriclasse, colpisce una traversa e sigla la rete del 2-0 che vale il passaggio del turno.

Belotti 7 - Un gol da rapace, seguito dalla solita partita di enorme generosità. Non ha la presenza offensiva e le qualità di Abraham, ma si ritaglia comunque

Solet 4,5 - Lento, impacciato e tecnicamente rivedibile. Se la cava in alcune circostanze grazie al fisico possente, che però non gli basta a salvare una brutta serata.

Adamu 5,5 - Fatica come tutta la squadra a proporre qualcosa sul piano offensivo. È sua l'unica vera opportunità per il Salisburgo a inizio ripresa, ma per il resto non si vede quasi mai.

Gourna-Douath 6 - È forse l'unico dei suoi a salvarsi per la generosità e la grinta che mette in campo fino al triplice fischio.

IL TABELLINO

Roma-Salisburgo 2-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Smalling 6, Ibanez 6; Zalewski 6,5 (36' st Karsdorp sv), Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 7,5; Pellegrini 6,5 (36' st Wijnaldum sv), Dybala 7,5 (45'+3 st El Shaarawy sv); Belotti 7 (42' st Abraham sv).

Allenatore: Mourinho 6,5

Salisburgo (4-4-2): Koehn 6; Dedic 5 (30' st Van der Brempt 6), Solet 4,5, Bernardo 5, Ulmer 5,5; Capaldo 5,5 (38' st Koita sv), Gourna-Douath 6, Seiwald 5 (30' st Gloukh 6), Kjaergaard 5 (1' st Sucic 5,5); Adamu 5,5 (30' st Sesko 6), Okafor 5.

Allenatore: Jaissle 5

Arbitro: Vincic

Marcatori: 33' Belotti (R), 40' Dybala (R)

Ammoniti: Ibanez (R), Pellegrini (R), Spinazzola (R), Zalewski (R)

Espulsi: