Open Var, Aia: "Triplice errore in Cremonese-Como, non c'era rigore su Douvikas"

A fare chiarezza in studio è intervenuto il designatore ad interim Dino Tommasi che ha bocciato la gestione dell'azione, elogiando solo l'istinto iniziale dell'arbitro Maresca. "Sicuramente è stata sua la lettura giusta dell'episodio, Bianchetti si oppone al tiro come suo diritto. Se fosse andato con i tacchetti su Douvikas sarebbe stata un'altra situazione e rigore, ma il giocatore del Como sbaglia il tiro. Bianchetti non va verso Douvikas, fa solo muro, è un suo diritto. L'errore in questo caso è triplice".