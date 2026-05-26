Open Var, Aia: "Triplice errore in Cremonese-Como, non c'era rigore su Douvikas"

La Serie A 2025/26 finisce e con lei Open Var su Dazn, all'ultima puntata stagionale. Se i verdetti di Milan-Cagliari e Verona-Roma hanno superato l'esame della moviola, la sfida salvezza tra Cremonese e Como ha vissuto un finale convulso: l'episodio chiave si è consumato al minuto 75, quando l'arbitro Fabio Maresca ha concesso agli ospiti il penalty poi trasformato da Da Cunha per il definitivo tre a uno.
Open Var su Cremonese-Como
A fare chiarezza in studio è intervenuto il designatore ad interim Dino Tommasi che ha bocciato la gestione dell'azione, elogiando solo l'istinto iniziale dell'arbitro Maresca. "Sicuramente è stata sua la lettura giusta dell'episodio, Bianchetti si oppone al tiro come suo diritto. Se fosse andato con i tacchetti su Douvikas sarebbe stata un'altra situazione e rigore, ma il giocatore del Como sbaglia il tiro. Bianchetti non va verso Douvikas, fa solo muro, è un suo diritto. L'errore in questo caso è triplice".
"L'errore di Gariglio e Camplone in Sala Var è di lettura. L'errore più evidente è il fatto che Gariglio dica quattro volte a Maresca, mentre sta valutando, 'Bianchetti va con i tacchetti, poi decidi tu'. A un certo punto il Var si deve fermare e lasciare apertura mentale all'arbitro che valuta e decide". Tommasi conclude: "L'errore finale è di Maresca che nonostante la sua visione di campo e nonostante l'immagine di campo cambia idea. Si tratta di una decisione errata".
Open Var su Milan-Cagliari
In Milan-Cagliari focus sul gol di Borrelli, quello dell'1-1. Le immagini sono chiare: "Controllo certosino da parte di Abisso e Chiffi in sala Var. Borrelli colpisce sul ventre e non con la mano. Rete regolare, check bene effettuato".
Open Var su Verona-Roma
C'è il rigore per la Roma, così Tommasi: "Ottimo lavoro di Meraviglia in sala Var, bravo anche a dire: lasciamo decidere all'arbitro. Il braccio di Bowie è molto largo, scomposto, fa se stesso più largo. Mancini si era già liberato della marcatura. Rigore chiaro, bravo Sozza".