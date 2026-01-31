Nuovo San Siro: Inter e Milan chiedono di avviare i lavori già a fine maggio

Nuovo San Siro, Inter e Milan hanno fretta. Il debutto nel nuovo impianto è previsto non prima del 2031 ma, secondo quando riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', i due club hanno chiesto ufficialmente di avviare i lavori già a fine maggio dopo la conclusione della stagione (il campionato di Serie A termina il 24 maggio). In occasione di un incontro a Palazzo Marino, le società hanno presentato al Comune di Milano una proposta operativa che include le prime bonifiche nella zona degli attuali parcheggi, destinata a ospitare il futuro stadio, e una serie di interventi logistici come lo spostamento dei tornelli, della cancellata perimetrale e dell’impianto di videosorveglianza. In particolare gli ingressi 7, 8, 9 e 10, situati alle spalle del museo e della tribuna rossa, verrebbero arretrati più vicino all’impianto e resteranno inutilizzabili per tutta la stagione 2026-27, segnando l'avvio tangibile di un percorso che cambierà il volto del quartiere e il modo in cui i tifosi vivranno l’esperienza dello stadio.