Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
Serie A
serie a

Milan-Lecce, operazione continuità: Allegri sfida il "tabù San Siro" per restare in scia scudetto

Il Milan ospita il Lecce nel posticipo: Allegri cerca di sfatare il tabù piccole, Di Francesco vuole punti salvezza

18 Gen 2026 - 07:49

Stasera alle 20.45 San Siro riaccende le luci per il posticipo domenicale della 21ª giornata: il Milan ospita il Lecce con un obiettivo chiaro: dare continuità all'esaltante rimonta di Como e restare agganciato al treno scudetto nonostante l'obiettivo a parole, sia il ritorno in Champions League. Di fronte, però, c'è un Lecce ferito ma non domo, costretto a una "settimana milanese" forzata dopo il recupero infrasettimanale giocato (e perso) contro l'Inter.

Il Milan e "l'allergia" alle piccole

 L'adrenalina per la vittoria in rimonta a Como deve trasformarsi subito in concretezza. Se il Milan vuole insidiare la vetta, deve risolvere il suo vero tallone d'Achille di questa stagione: il rendimento casalingo contro le squadre di bassa classifica. I numeri raccontano una sofferenza inaspettata: Pisa, Genoa, Sassuolo, Parma e Cremonese sono riuscite a frenare la corsa del Diavolo al Meazza, strappando punti e segnando sempre almeno un gol.

Massimiliano Allegri è stato chiaro in conferenza stampa: "Dobbiamo ritrovare la vittoria in casa, i tre punti ci darebbero una conferma importante dopo Como". Il tecnico non si fida della classifica avversaria: "Il Lecce viene da due ottime prestazioni, con l'Inter è rimasto in partita fino alla fine. Troviamo una squadra in buona condizione fisica". L'imperativo è blindare la difesa e sfruttare la spinta del pubblico per evitare nuove trappole.

Il Lecce ci riprova e tenta l'impresa

 Dall'altra parte c'è un Lecce che non è tornato in Puglia. Dopo la sconfitta di misura nel recupero contro l'Inter, la squadra è rimasta in ritiro a Novarello per preparare la seconda sfida a San Siro in quattro giorni. La classifica si è recentemente complicata (i salentini sono terzultimi a 17 punti, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare), ma la prestazione offerta mercoledì contro i nerazzurri ha lasciato segnali incoraggianti.

"È necessario crederci ancora di più", ha suonato la carica Eusebio Di Francesco. "Contro l'Inter abbiamo fatto un'ottima prova, ma è fondamentale tenere l'attenzione alta per oltre ottanta minuti. Il Milan ha una rosa profonda, servirà il massimo". I giallorossi sanno di non avere nulla da perdere e proveranno a sfruttare le eventuali amnesie difensive dei padroni di casa per strappare punti salvezza vitali prima del duro ciclo contro Roma e Bologna.

Milan-Lecce, i precedenti: Allegri cerca il "Triplete"

 Sarà il terzo incrocio stagionale tra le due formazioni e i precedenti sorridono decisamente ai rossoneri. Cinque mesi fa, all'andata, il Milan espugnò il Via del Mare per 2-0, replicando poi il successo a fine settembre in Coppa Italia con un netto 3-0 che valse il passaggio agli ottavi. Domani sera Allegri cerca il terzo sigillo per cancellare i fantasmi di San Siro e lanciare un altro segnale alla vetta del campionato.

Como-Milan: le foto del match

1 di 21
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

milan-lecce
formazioni
news

Ultimi video

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

00:25
MCH FORTUNA-PSV GOL PERISIC 17/1 MCH

Psv Eindhoven sempre più primo, decide ancora Perisic

01:09
DICH CUESTA PARMA 17/1 DICH

Cuesta: "Partita importantissima, vogliamo toglierci delle soddisfazioni in casa"

00:56
DICH KYLE KRAUSE SU COMMISSO 17/1 DICH

Krause: "Rocco Commisso un amico, una grande perdita per il mondo del calcio"

02:52
DICH GASPERINI PRE TORINO 17/1 DICH

Gasperini: "I nuovi hanno fatto pochi allenamenti, sono due operazioni diverse"

01:06
DICH GASPERINI SU COMMISSO E BOVE 17/1 DICH

Gasperini ricorda Commisso e saluta Bove: "Va in Inghilterra"

00:36
MCH RACCOGLIMENTO FIORENTINA X COMMISSO MCH

Fiorentina, al Viola Park squadra in silenzio per Commisso prima dell'allenamento

01:26
Roma, ancora il Torino

Roma, ancora il Torino

00:45
È un David rigenerato

È un David rigenerato

01:58
Spalletti verso Cagliari

Spalletti verso Cagliari

00:34
Max mette in guardia

Max mette in guardia

01:00
Allegri e la fortuna

Allegri e la fortuna

01:40
Conte lancia Vergara

Conte lancia Vergara

01:40
Inter tradizione positiva

Inter tradizione positiva

01:55
Il calcio piange Commisso

Il calcio piange Commisso

01:31
Chivu sa come si fa

Chivu sa come si fa

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:33
Locatelli: "Dovevamo essere più cattivi, oggi siamo stati troppo frenetici"
23:30
Pisacane: "Prestazione stoica, tra giochisti e risultatisti io sto nel mezzo"
23:18
De Zerbi si gode un grande Greenwood: 5-2 del Marsiglia sull'Angers
23:15
Mazzitelli: "Notte bellissima che ci porteremo dentro"
21:27
Grosso: "Giocata una grande partita, peccato uscire senza punti"