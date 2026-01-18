Milan-Lecce, operazione continuità: Allegri sfida il "tabù San Siro" per restare in scia scudetto

"È necessario crederci ancora di più", ha suonato la carica Eusebio Di Francesco. "Contro l'Inter abbiamo fatto un'ottima prova, ma è fondamentale tenere l'attenzione alta per oltre ottanta minuti. Il Milan ha una rosa profonda, servirà il massimo". I giallorossi sanno di non avere nulla da perdere e proveranno a sfruttare le eventuali amnesie difensive dei padroni di casa per strappare punti salvezza vitali prima del duro ciclo contro Roma e Bologna.