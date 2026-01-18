Milan-Lecce, operazione continuità: Allegri sfida il "tabù San Siro" per restare in scia scudetto

Como-Milan: le foto del match
© Getty Images
© Getty Images
Il Milan ospita il Lecce nel posticipo: Allegri cerca di sfatare il tabù piccole, Di Francesco vuole punti salvezza
Stasera alle 20.45 San Siro riaccende le luci per il posticipo domenicale della 21ª giornata: il Milan ospita il Lecce con un obiettivo chiaro: dare continuità all'esaltante rimonta di Como e restare agganciato al treno scudetto nonostante l'obiettivo a parole, sia il ritorno in Champions League. Di fronte, però, c'è un Lecce ferito ma non domo, costretto a una "settimana milanese" forzata dopo il recupero infrasettimanale giocato (e perso) contro l'Inter.
L'adrenalina per la vittoria in rimonta a Como deve trasformarsi subito in concretezza. Se il Milan vuole insidiare la vetta, deve risolvere il suo vero tallone d'Achille di questa stagione: il rendimento casalingo contro le squadre di bassa classifica. I numeri raccontano una sofferenza inaspettata: Pisa, Genoa, Sassuolo, Parma e Cremonese sono riuscite a frenare la corsa del Diavolo al Meazza, strappando punti e segnando sempre almeno un gol.
Massimiliano Allegri è stato chiaro in conferenza stampa: "Dobbiamo ritrovare la vittoria in casa, i tre punti ci darebbero una conferma importante dopo Como". Il tecnico non si fida della classifica avversaria: "Il Lecce viene da due ottime prestazioni, con l'Inter è rimasto in partita fino alla fine. Troviamo una squadra in buona condizione fisica". L'imperativo è blindare la difesa e sfruttare la spinta del pubblico per evitare nuove trappole.
Dall'altra parte c'è un Lecce che non è tornato in Puglia. Dopo la sconfitta di misura nel recupero contro l'Inter, la squadra è rimasta in ritiro a Novarello per preparare la seconda sfida a San Siro in quattro giorni. La classifica si è recentemente complicata (i salentini sono terzultimi a 17 punti, con un solo punto raccolto nelle ultime cinque gare), ma la prestazione offerta mercoledì contro i nerazzurri ha lasciato segnali incoraggianti.
"È necessario crederci ancora di più", ha suonato la carica Eusebio Di Francesco. "Contro l'Inter abbiamo fatto un'ottima prova, ma è fondamentale tenere l'attenzione alta per oltre ottanta minuti. Il Milan ha una rosa profonda, servirà il massimo". I giallorossi sanno di non avere nulla da perdere e proveranno a sfruttare le eventuali amnesie difensive dei padroni di casa per strappare punti salvezza vitali prima del duro ciclo contro Roma e Bologna.
Sarà il terzo incrocio stagionale tra le due formazioni e i precedenti sorridono decisamente ai rossoneri. Cinque mesi fa, all'andata, il Milan espugnò il Via del Mare per 2-0, replicando poi il successo a fine settembre in Coppa Italia con un netto 3-0 che valse il passaggio agli ottavi. Domani sera Allegri cerca il terzo sigillo per cancellare i fantasmi di San Siro e lanciare un altro segnale alla vetta del campionato.
© Getty Images
© Getty Images