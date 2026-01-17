Lecce-Milan, Di Francesco: "Mantenere alta la concentrazione"

Arruolabili e disponibili i due nuovi arrivi: "Fofana e Ngomg, sono due centrocampisti di contenimento - prosegue -. Fofana nasce come difensore centrale e deve entrare nel contesto di squadra, lo stesso vale anche per Ngom, sono due giocatori che ci daranno una grande mano". Potranno essere della gara? "Sono molto contento di averli. Ma quel che conta è capire quelle che sono le condizioni dei giocatori che arrivano da un impegno ravvicinato", conclude l'allenatore.