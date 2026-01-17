Logo SportMediaset

Calcio

Lecce-Milan, Di Francesco: "Mantenere alta la concentrazione"

17 Gen 2026 - 14:37

La quiete del ritiro per ricaricare testa e gambe in vista della sfida con il Milan. Archiviata la sconfitta contro l'Inter, il Lecce di Eusebio Di Francesco ha lasciato in mattinata il centro sportivo di Novarello per trasferirsi nuovamente a Milano in attesa della sfida di domani sera contro la squadra di Allegri. Il tecnico giallorosso inquadra così il momento dei suoi: "Contro l'Inter - spiega - abbiamo fatto un'ottima prova. É necessario crederci ancora di più sapendo che abbiamo davanti un avversario importante, ma è fondamentale tenere l'attenzione alta per oltre ottanta minuti".

Domani sfida al Milan, con l'obiettivo di ottenere il massimo dalla sfida contro i rossoneri. "Dispongono di una rosa profonda - dichiara il tecnico -, con tanti giocatori che possono crearci difficoltà così come avvenuto nella sfida di mercoledì sera contro l'Inter". Contro i rossoneri torneranno disponibili dalla squalifica Banda e Ramadani. "Mi danno scelte in più sia a inizio gara che a partita in corso", ammette il tecnico che però dovrà rinunciare per squalifica a un perno della difesa come Danilo Veiga. "Valuterò le opportunità che ho a disposizione", sottolinea Di Francesco.

Arruolabili e disponibili i due nuovi arrivi: "Fofana e Ngomg, sono due centrocampisti di contenimento - prosegue -. Fofana nasce come difensore centrale e deve entrare nel contesto di squadra, lo stesso vale anche per Ngom, sono due giocatori che ci daranno una grande mano". Potranno essere della gara? "Sono molto contento di averli. Ma quel che conta è capire quelle che sono le condizioni dei giocatori che arrivano da un impegno ravvicinato", conclude l'allenatore.

15:42
Lazio-Como, Fabregas: "Partita bella da giocare tra due squadre simili"
15:00
Morte Commisso, De Siervo: "Colpito dalla sua passione e determinazione"
14:58
Inter, Marotta: "Lotteremo fino in fondo per lo scudetto"
14:37
Lecce-Milan, Di Francesco: "Mantenere alta la concentrazione"
13:32
Commisso, Infantino: "Addolorato, mi ha parlato dei suoi giocatori come dei figli"