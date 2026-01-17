Allegri risponde alle critiche: "Como snodo cruciale. Noi fortunati? Mancanza di rispetto"

L'allenatore poi torna sulle discussioni post Como e sui giudizi esterni che parlano di un Milan "fortunato": "La fortuna è una componente della vita: più ce la andiamo a cercare, meglio è. Credo sia una mancanza di rispetto per tutti quelli che lavorano al Milan con cui stiamo facendo dei discreti risultati. Fabregas è un allenatore giovane ma ha fatto tantissimo, portando il Como in una posizione alta: avrà una carriera molto buona e poi per le partite è difficile parlare con i 'se'. C'è stata una gara che loro hanno interpretato molto bene, noi l'abbiamo interpretata meglio nel secondo tempo: abbiamo segnato tre gol e abbiamo difeso bene nel secondo tempo".