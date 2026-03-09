Cesari sul braccio di Ricci: "Facilissimo da vedere al Var. È sudditanza psicologica nei confronti di Doveri"

A Pressing Graziano Cesari analizza l'episodio del tocco di mani del centrocampista del Milan Ricci che ha scatenato le proteste nerazzurre. "Fino al 92esimo Doveri è andato bene. Doveri aspetta una segnalazione, un aiuto al Var, che sono Abisso e Di Bello. Doveri non vede il tocco con il braccio di Ricci. Il braccio destro si apre, non è congruo la corsa, va verso il pallone e si ritrae. È facilissimo da vedere al Var. È sudditanza psicologica nei confronti di Doveri".