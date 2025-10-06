Infantino "celebra" sui social il debutto di Buffon Jr

© IPA
"Quella del calcio è una grande famiglia, una storia fatta di emozioni cicliche. Per questo accolgo con felicità l'esordio in Serie A - con il Pisa - di Louis Thomas Buffon, figlio del mitico Gianluigi Buffon vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 con gli Azzurri. Come si dice in Italia: buon sangue non mente". Con una storia sul proprio profilo Instagram il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha salutato il debutto di Louis Thomas Buffon in Serie A con la maglia del Pisa contro il Bologna.
