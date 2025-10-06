Napoli, niente Slovacchia per Lobotka

Nel tardo pomeriggio, anche Vanja Milinkovic-Savic è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ha lasciato il ritiro della Serbia. Il ct Dragan Stojkovic ha rimandato a casa il portiere del Napoli che non sarà dunque a disposizione per le partite contro Albania e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L'ex Toro ha accusato un problema alla schiena.