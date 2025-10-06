Napoli, niente Slovacchia per Lobotka

© IPA
Stanislav Lobotka, uscito anzitempo contro il Genoa per un problema al bicipite, non farà parte della rosa a disposizione di Francesco Calzona per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2026 che attendono la Slovacchia. A comunicarlo, attraverso una nota, è stata la stessa Federcalcio locale: "Stanislav Lobotka non sarà disponibile per le doppie partite in Irlanda del Nord e contro il Lussemburgo a causa di un infortunio".
Nel tardo pomeriggio, anche Vanja Milinkovic-Savic è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ha lasciato il ritiro della Serbia. Il ct Dragan Stojkovic ha rimandato a casa il portiere del Napoli che non sarà dunque a disposizione per le partite contro Albania e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L'ex Toro ha accusato un problema alla schiena.
Il match contro il Genoa ha mietuto anche una terza vittima: Matteo Politano. Anche per lui un problema muscolare e niente Italia. Il ct Gattuso ha chiamato il compagno Leonardo Spinazzola al suo posto.
