Sané, rissa con un tifoso del Bayern all’Oktoberfest: "Insultato e spintonato"

L'ex calciatore del Bayern Monaco, Leroy Sané, è stato protagonista di un increscioso alterco durante l'Oktoberfest. Domenica dopo le 23, secondo una ricostruzione del quotidiano tedesco Bild, l'attuale attaccante del Galatasaray avrebbe avuto una lieve colluttazione con un uomo, dal quale sarebbe stato provocato. Sané si è sentito attaccato da un tavolo di tifosi del Bayern. Quando è passato nei pressi, diversi uomini gli avrebbero urlato contro: "Scheiss-Gala!", traducibile come "merda Galatasaray!". Gli insulti sarebbero proseguiti, incessanti, tanto da far perdere la pazienza al giocatore Sané che si è avvicinato a uno degli ospiti con cui è scoppiato un diverbio fisico. Le forze di sicurezza sono intervenute immediatamente e hanno diviso i due.