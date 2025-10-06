Logo SportMediaset
Calcio

Sané, rissa con un tifoso del Bayern all’Oktoberfest: "Insultato e spintonato"

06 Ott 2025 - 22:57
© X Bayern Monaco

© X Bayern Monaco

L'ex calciatore del Bayern Monaco, Leroy Sané, è stato protagonista di un increscioso alterco durante l'Oktoberfest. Domenica dopo le 23, secondo una ricostruzione del quotidiano tedesco Bild, l'attuale attaccante del Galatasaray avrebbe avuto una lieve colluttazione con un uomo, dal quale sarebbe stato provocato. Sané si è sentito attaccato da un tavolo di tifosi del Bayern. Quando è passato nei pressi, diversi uomini gli avrebbero urlato contro: "Scheiss-Gala!", traducibile come "merda Galatasaray!". Gli insulti sarebbero proseguiti, incessanti, tanto da far perdere la pazienza al giocatore Sané che si è avvicinato a uno degli ospiti con cui è scoppiato un diverbio fisico. Le forze di sicurezza sono intervenute immediatamente e hanno diviso i due.

Lo stesso Sané ha confermato quando accaduto alla Bild: "Sono stato provocato e insultato personalmente per un lungo periodo all'interno del tendone, anche il mio club, il Galatasaray, è stato insultato. In quell’atmosfera tesa sono stato anche spintonato e ne è scaturita una breve colluttazione. In quel momento avrei dovuto mantenere la calma e lasciar correre, è una lezione che mi porto a casa".

