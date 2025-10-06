Logo SportMediaset
Calcio

Serie B, confronto a Lissone tra arbitri e società

06 Ott 2025 - 22:41

Incontro tra arbitri, allenatori, capitani e dirigenti della Serie B organizzato dalla Lega Serie B all'International Broadcast Center di Lissone, sede della distribuzione audiovisiva e del VAR Center. Numerosa la partecipazione delle società con oltre 50 persone presenti. Dopo la visita agli spazi dedicati alla B all'interno dell'IBC, fra cui la Master control room e l'area VAR, con alcune simulazioni spiegate dal Responsabile CAN Gianluca Rocchi, e il Data Center, dove sono posizionati i server e il gruppo elettrogeno, si è dato il via ai lavori con l'intervento istituzionale del Presidente Paolo Bedin: "Grazie a tutti per aver partecipato a questo tradizionale incontro, che intendo replicare anche al termine del girone di andata e alla vigilia dei playoff. Il rapporto con gli arbitri è ottimo, basato sulla credibilità e sulla fiducia reciproca e va alimentato incentivando il dialogo con i club e con il confronto costante. Ma soprattutto il giorno gara - - ha concluso Bedin - con atteggiamenti e comportamenti in campo in linea con le responsabilità e la reputazione che un campionato professionistico come la B impone". 

Antonio Zappi, presidente dell'Aia ha portato i saluti dell'associazione: "Il rispetto reciproco aumenta con la conoscenza e appuntamenti come questi sono motivi di orgoglio. La sensibilità e l'attenzione da parte nostra verso questo campionato è molto sentita". Gianluca Rocchi ha quindi incentrato il proprio intervento sulle linee tecniche arbitrali e utilizzo del Var, insieme ad Andrea De Marco responsabile per le relazioni con i club di B ed Andrea Gervasoni, suo primo collaboratore. Diversi gli episodi di gioco analizzati dal Responsabile CAN: "L'obiettivo è dare a tutti lo stesso metro di giudizio" ha detto. Numerose anche le domande, i commenti e le considerazioni da parte dei rappresentanti dei club alle quali Rocchi ha dato la sua interpretazione.

